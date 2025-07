Gli incontri a Villa Reale. Confronto tra Elisa e Mimì

Ultimo incontro per l’iniziativa “Villa Reale di Marlia: tre incontri al femminile”, domenica 6 luglio a Villa Reale di Marlia, a cura dell’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana APS”, promosso anche all’interno dell’iniziativa ViVi Capannori. Alle 11 negli spazi della Limonaia Nord, Roberta Martinelli e Simonetta Giurlani Pardini parlano di “Elisa e Mimì: la moda e i piaceri del vivere in Villa”.

L’incontro mira a far conoscere gli elementi di somiglianza tra le due donne, vissute in due secoli diversi e con due ruoli diversi, ma che hanno fatto di Marlia una residenza privilegiata. Gli elementi in comune tra le due sono il portare Parigi a Marlia: novità, mode, cultura e personaggi illustri; la passione per l’arte e per gli artisti: entrambe sostengono ed incoraggiano molte produzioni artistiche; si parlerà inoltre della moda di Elisa (ritratta qui accanto con la figlia Napoleona Elisa) per raccontare come la nuova figura di donna si libera da corsetti e acconciature strutturate, mentre Mimì si pone come una trend setter di grande modernità, tanto che a un secolo di distanza è stata presa da Maria Grazia Chiuri, come direttrice creativa di Dior, come fonte di ispirazione per la sua collezione Cruise 2026 lanciata il mese scorso a Roma.

Al termine delle conferenze il pubblico sarà ospitato per un caffé o un té freddo al Café vista lago.