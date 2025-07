Intitolato un piazzale a Guglielmo Lera: "Per la sua attività culturale e con i giovani"

Sabato scorso 28 giugno, con una cerimonia (nella foto) semplice e partecipata, è stato intitolato ufficialmente a Gugliemo Lera il piazzale che si trova tra via Isa Belli Barsali e via Don Sirio Politi, nel quartiere di San Marco, nei pressi del quale, poche settimane fa, è stato intitolato anche un parco pubblico a Romano Silva. Anche questa intestazione è stata stabilita dalla giunta sulla base della richiesta inoltrata dall’Istituto Storico Lucchese – Sezione delle Seimiglia. Presenti, oltre all’assessore alla toponomastica Moreno Bruni, membri della commissione toponomastica, rappresentanti dell’Istituto Storico Lucchese e parenti dello studioso. "Lungo la direttrice della valorizzazione dei personaggi che hanno fatto la storia locale – ha dichiarato l’assessore – si colloca questa intitolazione a Guglielmo Lera, che, anche grazie all’Istituto Storico Lucchese abbiamo inteso onorare per la sua assidua azione in campo culturale, con i giovani nelle scuole e a servizio del territorio". Guglielmo Lera, insegnante e dirigente scolastico, è stato uno storico appassionato di archeologia, arti figurative e musica. Fondatore dell’Associazione “Lucchesi nel Mondo” e dell’Istituto Storico Lucchese.