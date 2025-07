"No ai tagli del personale di sicurezza"

LUCCAVisto quanto accaduto recentemente alla Pam di Viareggio, la Filcams Cgil Lucca ritiene di dover sollevare la questione della sicurezza per i lavoratori della grande distribuzione. L’episodio di domenica, in cui due uomini si sono scontrati all’interno del supermercato, finendo per coinvolgere anche alcuni clienti e alcuni dipendenti, non è infatti che l’ultimo di una serie di episodi simili verificatisi nelle ultime settimane, anche se non tutti sono passati alla ribalta della cronaca. "Minacce, aggressioni verbali e ogni tanto addirittura fisiche al personale dei punti vendita e della sicurezza, furti ed episodi di vandalismo – denuncia il sindacato – sembrano infatti essere diventati sempre più frequenti, in particolare in alcune delle zone più difficili della Provincia. L’origine del problema della sicurezza per i lavoratori della grande distribuzione però non può però essere attribuita solo al disagio economico e sociale di alcune zone". Secondo la segreteria della Filcams Cgil Lucca, infatti, la ragione principale dell’aumento di episodi potenzialmente pericolosi per dipendenti e clienti sarebbe da attribuire ai tagli effettuati dalle catene di supermercati agli investimenti per il servizio di sicurezza. La minore presenza, o addirittura l’assenza, di addetti alla sicurezza lascerebbe il compito di deterrenza contro il crimine al solo impianto di videosorveglianza. Tale ruolo non può però essere svolto con la stessa efficacia dalle sole videocamere di sicurezza. La figura degli addetti alla sicurezza è infatti fondamentale per scoraggiare azioni criminali, violente o offensive dei malintenzionati".