Litiga con una escort e spara un colpo di pistola, arrestato

Pisa, 30 giugno 2024 – Litiga con una escort e spara un colpo di pistola. L’uomo, residente a Calci in provincia di Pisa, disoccupato e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Pisa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto abusivo di armi, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

È successo la sera del 26 giugno. I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti nell’abitazione di una escort, dove era stata segnalata una lite, nonché l’esplosione di un colpo da arma da fuoco da parte di un cliente della donna.

I militari della sezione Operativa hanno quindi proseguito le attività di ricerca dell’uomo. Nella sua abitazione sono stati trovati una pistola calibro 22, oggetto di furto risalente a dicembre 2024 nella provincia di Vicenza, due proiettili del medesimo calibro, un borsello contenete 55 grammi di cocaina, un bilancino, 180 euro ritenuti provento di attività di spaccio dei quali l’uomo ha tentato di disfarsi alla vista dei militari. Come risultato degli ulteriori accertamenti effettuati all’interno dell’auto e dell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto un proiettile calibro 22, contanti per un importo di 1.020 euro, ritenuti proventi di spaccio, un coltello della lunghezza complessiva di 16 centimetri, attrezzi da scasso, una maschera in gomma riproducente il volto di Silvio Berlusconi, nonché profumi di marca, un laptop, carte di credito oggetto di furti perpetrati nei giorni precedenti.

La droga, le armi, le munizioni, denaro, attrezzi da scasso e refurtiva sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato così arrestato e portato nella casa circondariale di Pisa.