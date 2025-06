Spari nella notte in via Liguria, scatta il blitz in un condominio

Pisa, 28 giugno 2025 – L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte di venerdì: alle 23.40 per l’esattezza, quando i residenti di via Liguria hanno udito rumori che in molti hanno ritenuto potuto essere spari, provenire da un edificio che si affaccia sulla strada. In pochi istanti sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e una della polizia, subito dopo anche un’ambulanza della Misericordia di Pontedera inviata sul posto dal 118 proprio su richiesta degli inquirenti.

Alla fine però sull’episodio, ancora tutto da chiarire e sul quale stanno indagano i militari del nucleo radiomobile, si è scelto di mantenere il massimo riserbo, proprio nel tentativo di non pregiudicare l’attività investigativa. Il fatto però c’è stato, così come i presunti spari: di sicuro nessuno è rimasto ferito e per questo l’ambulanza dopo pochi minuti è stata fatta rientrare senza alcun paziente.

L’edificio, di proprietà privata, dove sarebbe avvenuta la rissa è già venuto altre volte alla ribalta delle cronache, sia per la situazione di degrado in cui versano numerosi appartamenti (sarebbero tutti di un unico proprietario) sia per gli interventi ripetuti delle forze dell’ordine. Il condizionale è d’obbligo ma in tanti tra gli abitanti dei palazzi vicini si lamentano per una situazione divenuta pressoché insostenibile con numerosi esposti inviati alle autorità competenti.

Nell’ottobre 2023 un blitz della polizia municipale consentì di individuare all’interno di una delle abitazioni dell’edificio un’autentica centrale di spaccio di sostanze stupefacenti, in un contesto in cui si svolgevano anche appuntamenti a luci rosse. In quell’occasione gli agenti della municipale fecero irruzione nell’appartamento sorprendendo uno straniero senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano con circa 20 grammi di cocaina purissima, ancora da tagliare, e un bilancino elettronico di precisione. In quella circostanza la municipale mise a verbale anche altre situazioni di illegalità e di fatiscenza degli immobili.

Gab. Mas.