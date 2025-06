Serve alcol a clienti non soci, circolo chiuso e multato con 5mila euro

La Spezia, 20 giugno 2025 – Multe, sospensioni di patenti e della licenza, da parte della polizia locale spezzina che ha intensificato i controlli serali sul territorio comunale per garantire, durante il periodo estivo, una maggiore tutela dei residenti, dei consumatori e degli utenti della strada.

Nella serata di ieri è stato predisposto un servizio straordinario con più pattuglie operative nel centro storico e lungo i principali assi viari cittadini, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida, contrastare il degrado urbano e vigilare sul corretto esercizio delle attività commerciali.

I controlli stradali hanno portato all’accertamento di numerose violazioni: un automobilista sorpreso alla guida in stato di ebbrezza è stato sanzionato con oltre 500 euro di multa, decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione della stessa da uno a tre mesi. Un motociclista è stato invece multato per aver percorso ad alta velocità un tratto di pista ciclabile, mettendo a rischio l’incolumità altrui.

Ulteriori sanzioni, di minore entità, hanno riguardato veicoli con dispositivi di illuminazione non funzionanti. Nel complesso, a eccezione dei due casi descritti, non sono state rilevate infrazioni particolarmente pericolose.

In parallelo, la squadra di polizia amministrativa ha effettuato una serie di controlli su esercizi pubblici e circoli privati nel quartiere Umbertino, alcuni dei quali segnalati dai residenti come molesti o irrispettosi della civile convivenza.

Una pizzeria è attualmente oggetto di approfondimenti per una possibile occupazione abusiva di suolo pubblico. Più grave la situazione rilevata in un circolo privato, sanzionato con 5.000 euro e sottoposto a chiusura temporanea per aver somministrato alcolici a non soci, configurando di fatto l’apertura non autorizzata di un pubblico esercizio. Ulteriore sanzione è stata comminata per la mancata esposizione del cartello antifumo.

Altri locali, pur oggetto di segnalazioni, sono risultati in regola. “La polizia locale – informano dal Comando – proseguirà per tutta l’estate con servizi mirati e potenziati, con l’obiettivo di garantire un ambiente urbano più sicuro e rispettoso delle norme e dei regolamenti comunali”.