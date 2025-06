Una coppia di 40enni fa il bagno nella fontana di piazza Brin

La Spezia, 13 giugno 2025 – Una coppia di italiani quarantenni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi dalla polizia locale spezzina a fare il bagno nella fontana di piazza Brin, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana. A entrambi è stata inflitta una sanzione amministrativa pari a 100 euro ciascuno, con contestuale ordine di allontanamento immediato dal quartiere ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza urbana.

Poco dopo, l’attenzione della pattuglia è stata attirata da musica ad alto volume proveniente da una via laterale, dove un cittadino di origine dominicana di 26 anni aveva collocato una potente cassa acustica sulla pubblica via, in violazione della specifica ordinanza sindacale contro i fenomeni di disturbo della quiete pubblica. L’uomo è stato sanzionato per l’importo di 300 euro e gli agenti hanno proceduto al sequestro immediato dell’apparato di riproduzione sonora. Lo stesso soggetto, circa due ore più tardi, è stato intercettato da un’altra pattuglia in viale Fieschi, alla guida di un monopattino senza casco, sebbene in evidente stato di alterazione alcolica. Sottoposto ad alcoltest, il giovane risultava con un tasso superiore a 1 g/l. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza ed il sequestro del monopattino.