Killer escort, il legale ricorre contro misura cautelare

Ricorso al tribunale del Riesame contro la misura di custodia cautelare disposta nei confronti di Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni che ha confessato l’omicidio delle sue due connazionali, Maria Denisa Paun, 30 anni e Ana Maria Andrei, 27 anni, la prima uccisa a Prato, la seconda nel Pistoiese. A presentarla la difesa dell’uomo, attualmente detenuto nel carcere fiorentino di Firenze. L’udienza per discutere del ricorso è stata fissata per il 24 giugno. Potrà finalmente tornare a casa.

Denisa è scomparsa dal residence Ferrucci, dove praticava la sua attività di escort, la notte fra il 15 e 16 maggio. Inizialmente la procura di Prato ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e sono partite le ricerche della donna i cui telefoni erano muti da quella notte. Una ventina di giorni dopo, il cadavere decapitato è stato trovato in un campo incolto sulla collina delle Panteraie. L’assassino è stato incastrato dalle immagini delle telecamere della zona di via Ferrucci che lo hanno ripreso mentre usciva dal residence con le valigie di Denisa. In seguito il killer ha confessato l’omicidio di un’altra escort, Ana Maria Andrei, 27 anni, i cui resti sono stati trovati nello stesso campo a Montecatini. Le indagini vanno avanti per capire se ci siano altre vittime e se Frumuzache avesse un complice. L’attenzione degli inquirenti si stanno concentrando su una telefonata di 40 minuti partita dal telefono di Frumuzache quella notte verso un’altra utenza a lui intestata che ha agganciato la cella fra il campo a Montecatini e la casa del killer a Monsummano.

La salma di Maria Denisa è stata liberata dalla procura e la famiglia ha organizzato il trasferimento in Romania. A darne l’annuncio sui social è stata la mamma, Maria Cristina Paun, che con "dolore" annuncia che la salma della figlia sarà da sabato a Dejesti, piccolo comune nella regione della Moldavia. Il funerale si terrà domani.