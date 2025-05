Spaccate nelle auto. Valigie ritrovate. Erano a Barbaricina

di Antonia Casini

I bagagli, quando sono stati ritirati dalla polizia municipale, erano completamente bagnati, essendo rimasti sotto la pioggia dei giorni scorsi. Erano stati abbandonati dai ladri che agiscono sulle auto dei turisti in via Badaloni, nel quartiere di Barbaricina, non lontano dalla zona del Duomo. La segnalazione è stata fatta anche sulla pagina facebook "Sei di Pisa se" dove una utente ha postato la fotografia delle borse di vario colore (almeno sei) chiedendo un aiuto per ritrovare i proprietari. Del caso si è occupata la municipale pisana che ha ritirato le valigie per poi portarle nella propria sede. Appartangono a turisti peruviani. Adesso gli agenti dovranno, come sempre in questi casi, contattare i padroni. Operazioni spesso non semplici perché non sempre ci sono tutti i riferimenti di chi è stato derubato o, a volte, si tratta di persone che abitano dall’altra parte del mondo. Non è la prima volta che questa zona - i bagagli erano esposti alle intemperie in un campo - viene utilizzata dai ladri per lasciare ciò che non serve più loro. Perché quando avvengono i furti, si aprono le borse, si prende quello che è più facile da rivendere, come apparecchi elettronici, soldi e gioelli e si lascia il resto, mentre i turisti si ritrovano senza effetti personali e con la vacanza rovinata. Una piaga per Pisa, quella dei furti nelle auto parcheggiate nella zona del centro, in particolare nelle vicinanze della Torre. L’ultimo episodio accaduto è quello di via Battelli (dietro l’ex edicola) dove sono stati ritrovati documenti, una valigia e altri oggetti di turisti italiani. Valigia e borselli sono stati lasciati insieme a effetti personali e rifiuti.

Tra le zone di Pisa più colpite dai ladri figurano, come detto, quelle nelle vicine alla Torre e nel centro storico: via Bonanno, via Andrea Pisano, via Cameo, via Diotisalvi, parcheggio di via Pietrasantina e in zona Stadio, Lungarno Sonnino, via Roma, via Derna e via Cardinale Pietro Maffi.