Cronisti in classe. Tutti i disegni in esposizione

Dalla pace all’impegno per l’ambiente; e ancora, l’alcol alla guida, i sogni e la libertà. Aperta da ieri fino al 1° giugno al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi sul lungarno Galilei, la mostra sui disegni realizzati da studenti e studentesse dell’edizione 2024-2025 del Campionato di giornalismo, organizzato da La Nazione di Pisa. La premiazione si è tenuta il 21 maggio alla Stazione Leopolda con il patrocinio del Comune di Pisa. Acquerelli, vignette e collage sono stati pubblicati nell’arco di quattro mesi - da febbraio a maggio - sulle pagine del quotidiano nell’ambito di Cronisti in classe. I ragazzi si sono confrontati con tanti temi di attualità con le loro interpretazioni colorate e sincere.

"I lavori di studenti e studentesse ci raccontano il mondo attraverso la loro curiosità, vivacità e il loro desiderio di scoprire ciò che li circonda", commenta Alessandro Tosi, presidente del Museo della Grafica.

Sono stati oltre 700 gli studenti delle scuole elementari e medie fra Pisa e provincia a partecipare all’iniziativa del quotidiano in collaborazione con tanti sponsor e sostenitori.

Hanno partecipato le classi della Parmini e della Oberdan (ic Galilei) di Pisa, della Damiano Chiesa di via Lalli, della primaria Mazzini di via del Giardino a Vecchiano (ic Daniela Settesoldi), la V di Madonna dell’Acqua (ic Gereschi) di Pontasserchio, l’istituto Santa Caterina in piazza Santa Caterina a Pisa, la Gamerra in via Padre Leonardo Ximenes, dell’istituto Borsellino, via Pastore a Navacchio, Cascina, del Toniolo di via Niosi, del Galilei di via Di Padule; della Fucini di via Fratelli Antoni, della Mazzini (i c Tongiorgi) in via Gentileschi, Pisa; del De André di via Fucini a Cascina; del Mandela (ic Niccolini), San Giuliano Terme, dell’Istituto paritario Santa Caterina nell’omonima piazza, del Fibonacci succursale di via Lalli 5, Pisa.

Tante sono le proposte del Museo che si affaccia sul lungarno. Fino al 29 giugno è visitabile la mostra "Habitus Fidei. Le vesti delle confraternite: un cammino fra arte, storia e fede" a cura di Lorenzo Cantoni e Alessandro Tosi. Dal 16 giugno al 31 luglio e dal 1 al 5 settembre i centri estivi, le associazioni e le scuole possono far partecipare bambine/i e ragazze/i, divisi per fasce di età omogenee, alle attività ludico, creative e scientifiche organizzate dagli operatori museali del Sistema Museale di Ateneo.

La mostra dei disegni del Campionato di giornalismo è visitabile nei prossimi giorni feriali dalle 9 alle 19, mentre il sabato e la domenica dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni https://museodellagrafica.sma.unipi.it/.../mostra-dei.../

Antonia Casini