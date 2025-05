Sclerosi multipla. Luci rosse sulla Torre

"Illuminata di rosso, rivestendosi di un colore caldo, facendosi più vicina, quasi da poterla sentire viva!". L’occasione è quella della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, e l’iniziativa di illuminare di rosso i monumenti principali nella data del 30 maggio è condivisa anche con altre città, in tutta Italia.

"Sarà un segnale forte - dice Giuseppe Meucci, Vicepresidente Sezione AISM di Pisa-, un richiamo potente per sensibilizzare l’opinione pubblica, nonché i responsabili ai vari livelli delle istituzioni, sulla realtà di questa patologia neurologica, che interessa quasi 1000 persone nella nostra Provincia. In piazza del Duomo saranno in prima fila le persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate, i loro familiari, i caregiver. Saranno presenti amministratori pubblici, dirigenti delle aziende sanitarie, operatori sanitari. Ma l’invito è rivolto a tutti, volontari, amici, persone interessate e disponibili a conoscere queste realtà. Grazie alla Torre illuminata di rosso si creerà un’atmosfera magica. Come AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) vogliamo quest’anno cogliere questa occasione, questo clima, per richiamare l’attenzione sui diritti che sono contenuti nella nostra Carta, ma che riguardano tutti! Dal diritto alla salute a quello all’autodeterminazione, dal diritto all’informazione alla partecipazione attiva… Illuminare la Torre di rosso costituirà un invito a non restare indifferenti di fronte a questi diritti, ma ad accendere a nostra volta lo sguardo, il cuore, la mente. Ognuno sarà invitato a firmare la Carta dei Diritti, per sostenere tutte le persone che nel loro percorso incontrano ostacoli e difficoltà. LL’appuntamento, per vivere un’esperienza da sogno, è per la sera di domani, 30 maggio, alle 21.00, in Piazza del Duomo a Pisa".