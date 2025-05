Riconoscimenti: a Francesca Paoli va il Premio di Laurea Confcommercio

Pisa, 30 maggio 2025 – È Francesca Paoli, autrice della tesi dal titolo “La valutazione d'azienda: il problema dell'equo indennizzo”, la vincitrice del Premio di Laurea finanziato da Confcommercio Provincia di Pisa, riservato a un laureato o una laureata del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell’Università di Pisa.

La giovane laureata ha ricevuto un assegno di 1.000 euro, consegnato presso la sede di Confcommercio Pisa, in Via Chiassatello, dal Presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi, dal Direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, dal Presidente del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell'Università di Pisa, Professor Vincenzo Zarone, e dal Responsabile Giovani Imprenditori Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli.

“Sono molto soddisfatta e contenta del percorso che ho portato a termine insieme al Professor Gonnella. Nonostante la fatica, sono felice che il lavoro sia stato apprezzato,” afferma la vincitrice Francesca Paoli “Non mi aspettavo di ricevere il premio mentre scrivevo la tesi, ma a lavoro finito mi sono resa conto che avevo confezionato un buon elaborato. È una grande soddisfazione: il riconoscimento è stata la ciliegina sulla torta”.

I complimenti del Presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi: “Siamo molto lieti di premiare Francesca, che ha realizzato uno splendido elaborato su un tema di grande rilevanza per Confcommercio. Affrontare con rigore metodologico e senso critico un argomento attuale e complesso, come la valutazione delle aziende balneari, non era un compito semplice, ma Francesca è riuscita a farlo con competenza e sensibilità. Complimenti a lei e al Professor Gonnella per l’ottimo lavoro svolto”.

Sulla stessa linea, il Presidente del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell'Università di Pisa, Professor Vincenzo Zarone: “Questo premio nasce con l’obiettivo di affrontare tematiche di attualità attraverso lavori di tesi che non solo premiamo, ma che ci permettono soprattutto di valorizzare i talenti. Le persone sono al centro, ma sono le idee a dare forza e sostanza a una collaborazione che rappresenta la continuità e la coerenza di intenti che caratterizzano le nostre due istituzioni. Un sentito ringraziamento a Confcommercio per il suo impegno nel valorizzare sia le persone che le idee”.

Il Responsabile dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli, sottolinea l’importanza e il significato dell’iniziativa: “Questo premio è ormai diventato un appuntamento fisso, prestigioso e di grande valore. Rappresenta un’occasione concreta per valorizzare il percorso di studi di ragazze e ragazzi che si affacciano al mondo dell’imprenditoria, ed è giusto che vi accedano dalla porta principale. Emblematica la vittoria di Francesca quest’anno, perché ha scelto di dedicare la sua tesi a un tema per noi particolarmente sentito: la tutela delle imprese balneari nel contesto della direttiva Bolkestein. Un riconoscimento che, proprio per questo, conferiamo con ancora maggiore orgoglio”.