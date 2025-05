Premio Innocenti, terza edizione 70 classi ricordano lo scrittore

Erano 700 i bambini delle scuole di Pisa che tra ieri e mercoledì hanno invaso la Stazione Leopolda per la premiazione della III Edizione del Premio Marco Innocenti, il riconoscimento dedicato allo scrittore pisano creatore di Capitan Fox mancato nell’aprile del 2022. L’iniziativa è stata voluta dalla madre di Marco, Bruna Ciompi Innocenti, ed è stata promossa dalla rete Bibliolandia e dall’associazione "Il Gabbiano", con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, il patrocinio del Comune di Pisa e il supporto di estimatori e amici di Marco.

Il premio ha coinvolto oltre 70 classi che si sono cimentate nella composizione di testi e filastrocche. I vincitori del primo premio ex aequo del primo ciclo (dedicato alle classi dal primo al terzo anno) sono stati la 3B della Scuola Madonna dei Braccini di La Borra e la 2A della De Sanctis di Pisa. Mentre il vincitore del 1° premio per il secondo ciclo (quarto e quinto anno) è la la 5A e 5B della Scuola Dante Alighieri di Peccioli. Riguardo le scuole medie, hanno vinto ex aequo per i migliori elaborati individuali Ludovica Gambini, classe 3°E Scuole Mazzini ed Emma Saccardi, classe 3°C Larderello.

"Noi - le parole commosse di Bruna Ciompi Innocenti - continuiamo a portare avanti quello che mio figlio amava: contribuire alla maturazione dei giovanissimi e accompagnarli all’amore per la lettura. Anche per questa ragione è nata la settimana scorsa l’associazione ‘Marco Innocenti’ per portare avanti i progetti e garantire un futuro a questo premio". Bruna Ciompi Innocenti nel suo intervento ha detto anche che il premio è nato per "portare la voce di Marco ancora tra i bambini": i presenti alla Leopolda sono la testimonianza di un risultato raggiunto in pieno.

Mar.Fer.