Fratelli d’Italia attacca Zambito: "Body shaming contro Petrucci. Ha scelto la foto post incidente"

La senatrice dem Ylenia Zambito contesta sui social le affermazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, che aveva definito l’ospedale di Cisanello ‘buco nero della sanità toscana’ e finisce a sua volta sotto accusa di body shaming per aver pubblicato, a corredo del suo commento relativo alle affermazioni di Petrucci, una foto del consigliere regionale - tratta dal suo profilo Facebook (e in uso, proprio come foto del profilo dal 16 agosto 2023) - in cui non apparirebbe al meglio della forma. "Definire Cisanello “il buco nero della sanità toscana” è un’offesa inaccettabile per chi ogni giorno lavora con competenza e umanità – era il commento della Zambito – . L’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana è un’eccellenza della nostra sanità pubblica, riconosciuta da migliaia di persone che vi si curano anche da fuori regione. Difendiamo questo patrimonio, respingendo ogni slogan denigratorio".

Ma più delle parole utilizzate dalla senatrice, in questo caso la grancassa si alza sulle immagini. Anzi sulla foto di Petrucci scelta da Zambito per corredare il suo post. "È vergognoso lo scomposto attacco del Pd toscano – si legge in una nota di Fratelli d’Italia – colpevole soltanto di aver evidenziato le gravi criticità dell’ospedale Cisanello. Nel tentativo di screditarlo, il Pd ha utilizzato una foto in cui Petrucci era visibilmente segnato dalle gravi conseguenze di un gravissimo incidente che ha rischiato di costargli la vita. Un attacco vile e meschino ascrivibile al body shaming che oltrepassa ogni limite del confronto politico civile". "Chiediamo le scuse da tutto il Pd Toscano, in primis dal segretario Emiliano Fossi". Su Cisanello, Fratelli d’Italia ribadisce che l’ospedale "è costato miliardi di euro ai cittadini toscani e, dopo oltre vent’anni, il trasferimento non è ancora completato. Nei reparti come pronto soccorso e dialisi si registrano quotidianamente gravi criticità che penalizzano pazienti e operatori. Le responsabilità sono politiche, e affondano in una progettazione sbagliata, figlia della gestione fallimentare della sanità da parte della sinistra toscana". Rincara la dose il deputato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia. "La senatrice piddina scivola nel body shaming. Chieda scusa a tutte le persone che restano segnate in seguito a incidenti stradali".