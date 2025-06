Morto Mauro Ciampa, urbanista innamorato dell'ambiente e di Pisa

Pisa, 1 giugno – E' morto improvvisamente per le conseguenze di un malore dei giorni scorsi l'architetto Mauro Ciampa, uno dei protagonisti assoluti dell'architettura pisana e toscana. Aveva 78 anni. Formatosi a Firenze, ha lasciato un'impronta indelebile nell'urbanistica del territorio pisano. Lascia la moglie Cristina e la figlia Chiara, anche lei architetto e impegnata nella progettazione e nella pianificazione insieme al padre nello studio di famiglia. Ciampa si era specializzato nella pianificazione territoriale con la stella polare della rigenerazione urbana, nel rispetto dell'ambiente legato anche al benessere di chi abita nelle città e diventando ben presto un punto di riferimento dell'area pisana. Ha firmato, infatti, i piani strutturali e regolatori di molti comuni toscani, a partire da quello di San Giuliano Terme. Tanto che l'ex sindaco termale, Sergio Di Maio, a esprimere sui social il suo cordoglio: "Nella mia vita amministrativa ho avuto modo di conoscere Mauro, apprezzandone le sue doti professionali e umane. Un uomo di altri tempi". L'architetto pisano, però era stato attivo anche all'isola d'Elba, redigendo piano urbanistici di diversi comuni e stava attualmente lavorando a un piano urbanistico sovracomunale. Tra gli ultimi impegni anche il piano regolatore portuale del distretto nautico pisano. E poi tanti altri lavori a Cascina e in altri Comuni della provincia di Pisa. Mauro Ciampa si era dedicato anche ai piani di conservazione di siti Unesco nel mondo, a cominciare da quello di Baku in Azerbaijan fino all''ultimo in ordine di tempo che era il recupero e la conservazione del castello di Buti e prima ancora le antiche mura di Vicopisano. Innamorato della città e della sua storia e del suo prestigio era da anni componente della deputazione della Fondazione Pisa, di cui in passato è stato anche vicepresidente, diventando così, soprattutto negli anni della pandemia, un punto di riferimento per molte amministrazioni del territorio per sostenere le richieste di erogazioni per progetti culturali o con finalità sociali. L'improvvisa scomparsa del professionista ha suscitato un cordoglio unanime nella politica pisana e in tanti tra sindaci ed ex sindaci hanno voluto partecipare le proprie condoglianze alla famiglia o condividere sui social un ricordo: tra questi gli ex sindaci di Pisa, Paolo Fontanelli e Marco Filippeschi, il sindaco attuale Michele Conti che ha inviato un messaggio ai familiari, il sindaco di Cascina e molti altri ancora, La senatrice del Pd, Ylenia Zambito, lo ha ricordato come "un architetto pianificatore di grande competenza e di profonda sensibilità verso uno sviluppo urbanistico sostenibile, molto attento al rispetto dell'ambiente: alcuni dei migliori progetti di Pisa negli anni passati portavano la sua firma, ci lascia un professionista capace, sempre attento ai ritorni positivi per il territorio e le comunità".

I funerali di Mauro Ciampa saranno celebrati martedì alle 10 alla chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno.