La Repubblica in piazza: "Grazie all’aeronautica salvati cento bambini"

"A seguito del conflitto tra Israele e Hamas, l’Italia ha partecipato con attività umanitarie, con l’impiego della 46ª Brigata aerea di Pisa, con tre voli del 29 gennaio, dell’8 febbraio e del 10 marzo 2024, trasportando dagli aeroporti egiziani, a Ciampino e Pisa, 107 bambini di Gaza e loro familiari gravemente feriti". Sono le parole di ringraziamento pronunciate ieri dal prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, durante la cerimonia ufficiale per il 79º anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, che si è svolta in piazza dei Miracoli.

Il 2 giugno pisano, con una cerimonia in grande stile, si è svolto davanti al selciato del Duomo di Pisa alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei sindaci della provincia, delle forze dello Stato, delle associazioni combattentistiche e d’arma, delle associazioni di volontariato.

Nel corso del suo intervento, il prefetto ha sottolineato l’importanza di custodire e rendere vivi i valori costituzionali, riaffermando l’impegno di ciascun cittadino per la costruzione di una società più giusta, inclusiva e unita.

Ma non solo. Il prefetto ha voluto rivolgere un lungo elogio all’impegno della 46ª Brigata e del suo generale, Luca Mazzini, per il conferimento alla bandiera di guerra della brigata della Medaglia d’oro al merito aeronautico eccezionale, riconoscimento assegnato nell’ambito della missione umanitaria "Operazione 100 bambini di Gaza". Un’operazione definita da D’Alessandro "di altissimo esempio di spirito umanitario". Inni e alzabandiera hanno aperto la cerimonia, prima della consegna delle "Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana" a cittadini che si sono particolarmente distinti per il loro impegno a favore del bene comune. Sono intervenuti anche il sindaco di Pisa, Michele Conti, e altri sindaci della provincia.

"Il 2 giugno 1946 – ha detto Conti –, con un voto libero e consapevole, gli italiani scelsero di voltare pagina: nacque la Repubblica Italiana. Un evento che segnò una svolta irreversibile e profondamente civile, da cui ha preso vita la nostra Costituzione, la nostra identità democratica, il nostro futuro comune". Una giornata "che non è solo memoria – ha sottolineato anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, presente alla cerimonia –, ma un monito, in un tempo difficile segnato dal ritorno delle guerre e delle autocrazie, a difendere e seguire sempre la strada che ci è stata indicata allora". Presente anche il nuovo Questore di Pisa, Salvatore Barilaro.

Di seguito i cittadini che hanno ricevuto le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: Contrammiraglio Mauro Gallussi, ingegnere navale, ha ricoperto incarichi tecnici nella Squadra Navale e diretto l’Arsenale Militare Marittimo di Augusta, distinguendosi per affidabilità e leadership. Ha svolto ruoli internazionali di rilievo, tra cui ufficiale di collegamento a Manila e dirigente presso l’agenzia Occar di Parigi. Tommaso Strambi, giornalista de La Nazione. Membro attivo del Rotary Club Pisa, ha promosso iniziative per l’inclusione sociale, la digitalizzazione e il sostegno alla comunità durante l’emergenza pandemica. Candida Rita Viviana Virgone, giornalista, prima donna assunta dal gruppo Il Tirreno a Pisa. Da anni impegnata nel volontariato e nella promozione della legalità.

Maresciallo ordinario Marco Angelo Montinaro, in servizio presso il Gruppo Intervento Speciale di Livorno, ha partecipato a missioni di pace in Libano, Iraq, Afghanistan, Kosovo e Balcani. Attivo nel sociale, volontario dal 1983 e impegnato in attività parrocchiali e assistenza agli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri. Damiano Bonini, impiegato di Poste Italiane, dal 2016 presiede il Comitato Cri di Guardistallo e Casale Marittimo, garantendo continuità operativa anche durante l’emergenza sanitaria. Ha promosso servizi di assistenza, banco alimentare, campi estivi e progetti di inclusione.

Enrico Mattia Del Punta