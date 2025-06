Tradizioni Il Giugno è Pisa

Da giorni procedono sui Lungarni le operazioni di montaggio delle biancherie in previsione della notte della Luminara del 16 giugno, alla vigilia del giorno dedicato al patrono della città, san Ranieri. Ma sono tanti gli appuntamenti in programma per il Giugno pisano mentre è programmata per i prossimi giorni la campagna affissioni con le nuove grafiche promozionali che riguardano le principali tradizioni storiche cittadine: la Luminara di San Ranieri; la regata di San Ranieri del 17 giugno e il Gioco del Ponte che quest’anno si svolgerà sabato 28 giugno.

"Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2024 del Giugno Pisano – ha detto l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini -, che ha registrato una grande partecipazione e riscontri entusiastici, siamo pronti a vivere una nuova edizione di questo mese tanto atteso, che offre gli eventi più significativi della rievocazione storica della nostra città".

Accanto a queste manifestazioni principali il calendario del Giugno Pisano sarà impreziosito da un programma di iniziative promosse dalle tante associazioni e realtà culturali del territorio. "Vogliamo che Pisa – ha aggiunto l’assessore -, continui a raccontare sé stessa attraverso le sue tradizioni più autentiche, facendolo con uno sguardo rivolto al futuro, senza mai perdere il legame con il proprio passato. In tal senso invito chi non l’avesse ancora fatto a visitare nel mese che arriva la mostra permanente delle Tradizioni storiche a Palazzo Gambacorti, dove è possibile "respirare" il profumo degli eventi del Giugno Pisano. Mi fa piacere annunciare che dopo l’estate inizierà a prendere vita il progetto di ampliamento della mostra, progetto sul quale investiremo molto e che illustreremo nel dettaglio nelle prossime settimane. Ci auguriamo - ha concluso Bedini - che anche quest’anno il Giugno Pisano possa confermarsi come un appuntamento di alto valore culturale e partecipativo, capace di crescere ulteriormente sia nella qualità delle proposte che nella risposta del pubblico, ma soprattutto di far crescere il senso di appartenenza alla comunità cittadina".

A supportare il Comune di Pisa nella promozione delle attività del Giugno Pisano anche quest’anno Toscana Energia sarà main sponsor. Mentre sponsor istituzionali sono Acque Spa, Geofor, Farmacie comunali, Toscana Aeroporti, Marina Development Corporation, Chianti Banca, Pharmanutra, Forti Holding.