Nuovo parcheggio alle scuole Mazzini e zona traffico limitato

I lavori? Potrebbero non fermarsi qui. In attesa della conferenza stampa annunciata dal Comune di Pisa, prevista presumibilmente nei primi giorni di giugno, restano sul tavolo alcuni interventi già illustrati in passato dall’amministrazione e che potrebbero rivoluzionare anche il quartiere di Porta a Lucca. Tra questi, l’istituzione di una zona a traffico limitato nei giorni delle partite nell’area circostante l’Arena Garibaldi, la realizzazione di un nuovo parcheggio davanti alle scuole Mazzini, ma anche il nuovo settore "Curva Sud" riservato ai tifosi nerazzurri, e il ritorno alla divisione originaria che prevede la separazione tra curva e gradinata. Alcuni di questi interventi sono inseriti nel piano di ammodernamento da 1,3 milioni di euro finanziato dal Comune di Pisa, mentre altri potrebbero essere annunciati nel corso della conferenza stampa. Tra i più attesi, proprio la Ztl, che più volte il vicesindaco Raffaele Latrofa ha indicato come obiettivo dell’amministrazione.

Anche se, considerati i tempi stretti, la priorità sarà verosimilmente data ai lavori indispensabili per l’omologazione dello stadio in vista della Serie A, non è escluso che, a campionato in corso, l’amministrazione comunale prosegua nella riqualificazione dell’area.

Tra gli interventi in programma, resta centrale la questione della viabilità e dei parcheggi. Il piano per l’estensione della Ztl nei giorni delle partite, nel quartiere di Porta a Lucca, è "realizzabile in un anno", aveva dichiarato Latrofa. E, oltre all’utilizzo del parcheggio scambiatore di via Paparelli e quello di via Pietrasantina, l’intenzione è quella di creare un nuovo parcheggio proprio davanti alle scuole Mazzini. Da considerare, infine, anche l’annuncio della società nerazzurra e in particolare del patron Alexander Knaster, che ha espresso la volontà di acquistare l’Arena utilizzando la Legge Stadi. La stima del valore dell’impianto, effettuata dall’amministrazione comunale, ammonta a 4,3 milioni di euro.