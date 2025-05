Una palestra ad hoc e una sala interviste. Torre per le televisioni

Postazioni televisive, una nuova palestra, ma anche le sale interviste, la rinnovata sala stampa e i nuovissimi field box: saranno circa dieci, ciascuno con 14 posti a sedere, dotati di servizi catering e bagni riservati. In totale, 140 posti a bordo campo pensati per ospiti e spettatori che vorranno vivere la partita da una posizione esclusiva. Sono queste alcune delle aree e lavorazioni previste a carico del Pisa Sporting Club, contenute nel progetto di adeguamento dell’Arena Garibaldi per il campionato di Serie A. Il documento, redatto dallo studio Archea Associati, è stato pubblicato nei giorni scorsi sull’Albo Pretorio del Comune.

Una tribuna, quindi, completamente rivoluzionata sia all’interno che all’esterno, con interventi che mirano ad allineare l’impianto agli standard richiesti dalla Lega Serie A. Il cuore del progetto riguarda innanzitutto la nuova sala stampa, che sarà ampliata a 70 metri quadrati con una capienza di 56 posti. Accanto a questa, sorgerà una sala dedicata agli addetti stampa di 42 metri quadrati, con 45 posti a disposizione. Per l’area media sono inoltre previste la realizzazione di una mixed zone per le interviste post-partita, una nuova sala interviste e, per le esigenze atletiche, una palestra di 80 metri quadrati, riservata alle squadre. Non solo. Oggetto di ristrutturazione saranno anche gli spogliatoi del Pisa Sporting Club e quelli destinati agli ospiti, oltre alle nuove panchine, che saranno completamente rifatte. Si tratta di interventi fondamentali per assicurare che lo stadio rispetti tutti i parametri infrastrutturali richiesti per l’iscrizione e la partecipazione alla Serie A.

La nuova veste dell’Arena Garibaldi dovrà infatti essere all’altezza non solo del livello tecnico del massimo campionato, ma anche dell’indotto mediatico e istituzionale che accompagna ogni giornata di Serie A: televisioni, giornalisti, ospiti d’onore e vip. Per questo, il progetto prevede anche la realizzazione di una postazione "torre" per i cameramen, posizionata dietro la curva sud, che si andrà ad aggiungere alle altre postazioni in tribuna e a bordo campo.

EMDP