Arena, ecco come diventerà. Pronto l’intervento del Comune. La fine dei lavori entro 75 giorni

È stato pubblicato il progetto e i rendering dei lavori di adeguamento dell’Arena Garibaldi necessari per permettere allo storico impianto pisano di ospitare le partite del campionato di Serie A. L’affidamento dei lavori dovrebbe avvenire nella prima decade di giugno. Mentre nell’Albo pretorio è stato pubblicato l’intero progetto redatto dallo studio Archea Associati, dove, oltre ai rendering, si prevedono una serie di lavorazioni, tra cui impianti elettrici, termici e idrico-sanitari, oltre a fondazioni e strutture in cemento armato. Ma soprattutto quella che sarà la nuova tribuna, quasi interamente riqualificata.

Nei giorni scorsi è stato dato il via libera alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro, finanziato interamente con risorse comunali e con l’obiettivo di concludersi in 75 giorni dall’inizio dell’intervento. Giusto in tempo per il primo match casalingo, che potrebbe arrivare nella prima metà di settembre, sia grazie alla richiesta avanzata dalla società alla Lega di disputare le prime due partite fuori casa, sia per la sosta della nazionale, in cui sono coinvolti i giocatori italiani.

Ma cosa racconta il progetto? Il primo intervento già affidato riguarderà la demolizione completa delle gradinate basse del parterre del settore tribuna coperta, realizzate negli anni Ottanta in seguito alla rimozione della pista di atletica. L’intervento, considerato urgente, consentirà la realizzazione di una nuova soletta armata a livello del campo da gioco. Da lì sorgeranno i nuovi field box, le nuove panchine, ma soprattutto l’accesso centrale per gli atleti, con il tunnel retrattile che permetterà ai giocatori di entrare in campo uscendo direttamente dalla pancia della tribuna.

I lavori, necessari in linea con gli standard richiesti dalla Lega Serie A, sarebbero quindi pronti a partire. In attesa dell’affidamento, sarebbe – secondo quanto emerso – già stata avviata la gara e individuato il soggetto economico che svolgerà l’intervento. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo le ultime procedure per arrivare all’affidamento nei primi giorni di giugno.

Sempre nei prossimi giorni è attesa la conferenza stampa di Palazzo Gambacorti, in cui verranno annunciati i dettagli del progetto e la tempistica dei lavori. Il cronoprogramma, dunque, è serrato ed è già stato stilato. I tempi, considerando anche il mese di agosto, sono stretti, ma il Comune punta a centrare l’obiettivo prima del primo match casalingo che comunque probabilmente si giocherà fuori casa proprio per offrire più margine al cantiere.