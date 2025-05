Una motociclista cade in autostrada: incidente in A11, intervento dell’elicottero Pegaso

Pistoia, 30 maggio 2025 – Una motociclista che cade dal suo mezzo a due ruote all’altezza dell’Autogrill di Serravalle. Con l’intervento del 118 e di Pegaso, che atterra in autostrada. Accade nel pomeriggio di venerdì 30 maggio intorno alle 15.30, in una giornata molto trafficata per l’inizio del ponte del 2 Giugno, con tanta gente che si è spostata verso il mare sull’A11 e verso il sud Italia sull’A1.

La 35enne motociclista ha perso il controllo dell’auto all’altezza dell’Autogrill di Serravalle in direzione mare. Avrebbe sbattuto contro il guard rail. I primi soccorsi sono stati degli automobilisti di passaggio, con l’allerta e le telefonate al 118. E’ intervenuta l’ambulanza e il personale sanitario ha deciso per l’intervento dell’elicottero Pegaso.

La donna aveva battuto la testa. E’ stata trasferita all’ospedale Careggi di Firenze. L’elicottero è atterrato direttamente in autostrada. Problemi per la circolazione, con lunghe code. La carreggiata ovest è rimasta infatti bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi.