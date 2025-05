Bimba aggredita dai cani, è stabile al Meyer. La prognosi resta riservata

Agliana (Pistoia), 31 maggio 2025 – Non è in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata la bambina di 2 anni aggredita nel pomeriggio del 30 maggio da un pitbull ad Agliana. Le condizioni della piccola sono dunque stabili, secondo l’ultimo bollettino medico diffuso dal Meyer dove la bimba è stata trasportata in estrema urgenza con l’elisoccorso. Nel pomeriggio di ieri è stata ricoverata in Rianimazione dopo l’intervento in sala operatoria.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale di Agliana, subito intervenuta, la piccola era in compagnia della nonna, 68 anni, che nel tentativo di difendere la piccola sarebbe stata aggredita a sua volta. La donna è stata trasportata prima all’ospedale San Jacopo di Pistoia e poi è stato necessario il ricovero nell’ospedale fiorentino Careggi.

Agliana, il luogo dove è avvenuta l'aggressione dei pitbull su una bimba e la sua nonna (Acerboni/FotoCastellani)

Sempre ieri è stato attivato anche il servizio veterinario dell’Asl che avrebbe preso in carico, con il pitbull, anche gli altri cani. Sarebbero 3 in totale che vivono, con regolare microchip, nella casa dove è avvenuta l’aggressione. Si tratta di due cani razza pitbull e un setter. Le indagini per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto sono a cura della polizia municipale di Agliana, sotto la guida della comandante Pignatiello, che ha effettuato un sopralluogo nella casa e ha raccolto testimonianze per ricostruire i fatti.

Secondo quanto emerso ieri gli zii della bambina, proprietari dei cani, vivono con la nonna insieme ai loro tre figli. Al momento dell'attacco erano assenti. Tuttavia, sempre secondo quanto emerge, sia i cugini sia la stessa bambina, pur molto piccola, avrebbe avuto modo in passato di essere avvicinata dai pitbull senza che risultino finora aggressioni da parte dei cani.