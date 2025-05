Morto a Firenze nell’incidente in moto: la vittima è un 55enne, indagini sulla dinamica

Firenze, 28 maggio 2025 – Aveva 55 anni l’uomo morto nell’incidente accaduto nella serata di martedì 27 maggio a Firenze. Una tragedia della strada accaduta quando la vittima, che era in moto, si è scontrata con un’auto. Accade in viale Galileo. Erano circa le 20.30 quando si è verificato l’incidente.

L’uomo era residente in provincia di Cosenza. Tutto è accaduto all’altezza di via del Monte alle Croci. Lo scontro è stato con un’auto che stava arrivando proprio da quella strada. Per motivi sui quali adesso indaga la polizia municipale, l’impatto è stato inevitabile. Diverse persone che stavano passando in quel momento avrebbero assistito alla scena. Al volante dell’auto c’era una donna di 62 anni, che si è subito fermata.

Sono partite immediatamente le telefonate ai mezzi di soccorso. Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Troppo gravi le ferite riportate. La polizia municipale adesso indaga. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, per cercare di capire meglio la dinamica. Mentre per la donna al volante è stato attivato il supporto psicologico. Il corpo è stato trasferito all’istituto di medicina legale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il traffico nella zona è stato fortemente rallentato per consentrie i soccorsi e i rilievi.