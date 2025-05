È febbre da Champions. I tifosi dell’Inter fremono

Da chi sarà a Monaco di Baviera a chi seguirà la partita a San Siro, passando per chi la guarderà davanti a dei maxi schermi o più semplicemente in un pub o comodamente seduto sul divano di casa. Oggi è il gran giorno per i tifosi dell’Inter, compresi ovviamente quelli pistoiesi: l’attesa per la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain (calcio d’avvio alle 21) è terminata. Ansia ma anche fiducia sono i sentimenti che vanno per la maggiore.

"Per il percorso che abbiamo fatto in Europa durante questa stagione, ci meriteremmo di vincere la coppa - sottolinea Luca Buccellato, presidente dell’Inter club di Monsummano, il più importante in Toscana con i suoi 1.234 soci - Se due anni fa, alla vigilia della finale contro il Manchester City, sembravamo la vittima sacrificale, stavolta la musica è diversa ed entrambe le squadre partono quantomeno alla pari".

Esattamente come accaduto nel 2023, il club di Monsummano ha allestito un maxi schermo in via Mazzini, dove sono attesi oltre 300 sostenitori nerazzurri. "Solo un membro del club invece ha trovato il biglietto per assistere dal vivo alla partita (in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, ndc), mentre qualche decina di tifosi salirà a Milano per guardare il match dentro San Siro". Fra chi sarà in Germania per godersi l’atto conclusivo della massima competizione calcistica in ambito europeo, c’è Giovanni Genovesi, storico presidente dell’Inter club di Casalguidi.

"Sono riuscito a trovare il biglietto grazie al fatto che sono 25 anni che ho l’abbonamento a San Siro. L’emozione non mancherà di certo. C’ero pure a Madrid nel 2010, quando abbiamo vinto per l’ultima volta la Champions, mentre non sono andato a Istanbul per la finale con il Manchester City. Spero di portare fortuna alla mia squadra del cuore come successo 15 anni fa. Le sensazioni prima della gara sono buone: questa Inter è forte, ma anche il Psg non è da meno. Per quanto riguarda il mio club - continua Giovanni - molti dei soci (sono in tutto 346, nda) saranno al Circolo Arci Milleluci di via Fratelli Cervi, dove abbiamo organizzato una serata ad hoc, e qualcun altro andrà a Milano".

Per quanto riguarda il territorio provinciale, non si segnalano particolari iniziative o eventi. Una delle eccezioni è rappresentata dall’appena inaugurato Naturart Village di Giorgio Tesi Group di via Toscana. Per il resto, la maggior parte dei locali trasmetterà in tv l’incontro.

Francesco Bocchini