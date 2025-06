Tassa di soggiorno. Si riaccende il dibattito: "Come sangue dalle rape"

Si riaccende il dibattito nel comune di Abetone Cutigliano sulla tassa di soggiorno. Un tema che ha già fatto discutere in passato e che adesso torna d’attualità con due incontri voluti dall’amministrazione: giovedì 5 giugno alle 21 nella sala consiliare in palazzo dei Capitani a Cutigliano e venerdì 6 alle 10.30 nel Municipio di Abetone. Durante l’incontro, si legge nella convocazione del Comune, verranno illustrate le finalità dell’imposta e le modalità di utilizzo delle risorse raccolte.

A far sentire nettamente la sua contrarietà alla tassa di soggiorno è Simone Breschi, dell’albergo Miramonte di Cutigliano. "Non si può estrarre il sangue da una rapa – spiega –: non si può paragonare le nostre attività a quelle di città come Viareggio o Firenze. Ci viene ripetuto che si tratta di ‘pochi euro’, pagati direttamente dai turisti e non dagli albergatori, ma questo ragionamento non regge. Non possiamo paragonare il nostro comune con Firenze, Forte dei Marmi, Siena, né tantomeno competere con le regioni a statuto speciale. A oggi, nel comune di Abetone Cutigliano, gli alberghi rimasti sono una quindicina e il loro numero è destinato a diminuire. Pensare che questa tassa sia giusta solo perché viene applicata ovunque è fuorviante: con quale coraggio possiamo chiedere anche solo un euro in più a chi sceglie di trascorrere le vacanze nelle nostre strutture, non paragonabili a quelle delle città e delle località turistiche più rinomate?

"I servizi – prosegue Breschi – sono inesistenti, e quelli che resistono vengono garantiti dai proprietari delle strutture stesse o da azioni straordinarie di volontariato delle associazioni. Viviamo in un territorio definito turistico, ma la realtà è ben diversa: il servizio di guardia medica turistica è ridotto a poco più di un mese, le strade di comunicazione versano in condizioni inaccettabili, il trasporto pubblico è stato drasticamente ridotto. Si parla di turismo sportivo, o di altri tipi di turismo, ma senza strutture e impianti adeguati.

"Non condivido nemmeno l’idea – prosegue ancora – di accettare compromessi, come esentare dalla tassa i ragazzi sotto i 16 anni o i gruppi organizzati. E chi ha una piccola struttura e non può ospitare gruppi o non lavora con essi? E chi, come me, investe nel turismo ultrasessantenne? Discutibili anche i parcometri! I turisti non sono ‘vacche da mungere’, ma soggetti da coccolare! Dobbiamo puntare sul passaparola, incentivando chi viene a tornare e raccontare l’esperienza positiva vissuta nel nostro territorio. Forse i Comuni – conclude l’albergatore –, farebbero meglio a smettere di spremere soldi dove non ci sono e intraprendere percorsi concreti per facilitare, invogliare e alleggerire economicamente la vita quotidiana di chi ancora vive e crede che su questa montagna si possa intravedere un futuro".

