Taglio dell’erba e pulizia, gara per l’affidamento del servizio

Il Comune di Abetone Cutigliano ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di sfalcio erba e pulizia delle zanelle sulle strade comunali per il triennio di stagioni estive 2025-2027 (per un totale di circa 31 chilometri) da eseguire su entrambe le carreggiate. Il costo complessivo previsto per il triennio è di poco inferiore ai 150mila euro (49.532 euro all’anno). Il servizio, si legge nel capitolato, dovrà essere svolto, per il primo sfalcio stagionale entro e non oltre il 15 giugno di ogni annualità e dovrà essere effettuato due volte per ogni annualità, nell’intera rete stradale indicata dal capitolato, su entrambe le carreggiate e per una profondità laterale minima di un metro. Il secondo sfalcio sarà concordato con il settore Lavori pubblici in base alle necessità. Prevista, inoltre, la sistemazione e pulizia del versante interessato dalla frana sulla Provinciale 37 (sopra e sotto il tornante della Madonnina) da ponte di Casotti all’abitato di Cutigliano, mediante decespugliamento manuale del terreno fino a un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo. Nello specifico il costo a metro lineare previsto dalla gara è di 0,31 euro per il primo sfalcio e 0,24 euro per il secondo sfalcio, mentre il costo a corpo della sistemazione e pulizia del versante interessato dalla frana sulla Provinciale 37 è di 5mila euro e per lo sfalcio nel paese di Cutigliano è previsto un costo di 750 euro a taglio. Intanto il Comune di Abetone Cutigliano ha deciso di stanziare quasi 3mila euro per la manutenzione ordinaria, lo sfalcio dell’erba e la potatura delle siepi nei cimiteri. L’affidamento, che riguarda la manutenzione del cimitero di Cutigliano, di Pianosinatico, del Melo, di Pian degli Ontani e di Rivoreta, prevede quattro tagli, pulizia e smaltimento sfalci è andato per il 2025 alla ditta Fratelli Bernardi srl di Pistoia.

Davide Costa