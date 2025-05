In cento agli screening oncologici

Più di cento persone hanno usufruito della possibilità di sottoporsi gratuitamente ad analisi per la prevenzione oncologia, durante i due giorni di presenza dell’unità mobile dell’Asl al parco Pertini, nell’ambito del "Villaggio dello sport e non solo". L’attività di prevenzione oncologica gratuita al "Villaggio dello sport e non solo" (organizzato dal comune di Agliana e Asi) è stata voluta dall’amministrazione comunale e svolta in collaborazione con Azienda Usl Toscana Centro e Lilt Pistoia. Era prevista la possibilità di sottoporsi a mammografia, Hpv test (prevenzione del tumore della cervice uterina) e multiscreening (mammografia e Hpv test). Inoltre, era possibile ritirare presso l’unità mobile il kit per la ricerca del sangue occulto, il cui campione poteva poi essere riconsegnato alla Casa della salute di Agliana. Sono state eseguite sessantasei mammografie, ventinove Hpv test e dodici multiscreening (mammografia più Hpv test). Sono stati consegnati sei kit per la prevenzione colon retto. Un servizio che è stato particolarmente apprezzato dalle donne per quanto riguarda la prevenzione del tumore del seno e della cervice uterina. "C’è stata una buona affluenza – afferma l’assessore alla salute Greta Avvanzo -. Da quanto mi è stato riferito dalla dottoressa Ilaria Gherardini di Lilt, c’è stata una risposta in linea con i numeri che in genere vengono registrati con gli screening che vengono fatti sulle piazze. Abbiamo fortemente voluto queste attività di prevenzione gratuite con l’unità mobile sul nostro territorio - prosegue l’assessore Avvanzo –, per sensibilizzare tutta la cittadinanza sul delicato tema della prevenzione. Ringraziamo Asl e Lilt per avere aderito all’iniziativa e speriamo di poterla ripetere".

Piera Salvi