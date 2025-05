Telemedicina Specialistica. Contro il caos liste d’attesa

Un antidoto (innovativo e concreto) alle liste di attesa fiume che sbarrano l’accesso alle visite specialistiche, un sostegno per quel 70% di popolazione che fatica a rivolgersi alla sanità privata. La Farmacia Raimo apre le porte ad un nuovo servizio per la comunità: la Telemedicina Specialistica in televisita con assistenza infermieristica. Tradotto: visite specialistiche in diretta, con il medico collegato da remoto (su una piattaforma certificata dal Ministero), con in più la presenza dell’infermiere che garantisce un contatto diretto con il paziente. Nella sede all’interno del Centro Commerciale Pisanova si potranno, quindi, effettuare visite con tempi praticamente immediati e costi alla portata di tutti (equiparabili al ticket del Servizio Sanitario Nazionale) grazie al ‘matrimonio’ con Otofarma S.p.A., azienda pioniera della telemedicina in farmacia che ha scelto la Raimo per creare il primo Gold Point Otofarma in Toscana e il terzo in Italia. Un’ulteriore evoluzione del concetto di farmacia che nasce proprio dall’ascolto. "La nostra farmacia è presente sul territorio da 50 anni, da 30 è attiva al centro commerciale. Siamo alla terza generazione e da sempre, da quando mio padre ha fondato la farmacia – sottolinea Renato Raimo – l’ascolto è la nostra priorità. La salute non può aspettare, ha bisogno di risposte. Le lunghe liste di attesa non permettono a moltissime persone né prevenzione né cura. Un controllo di un neo non può aspettare 3 mesi, potrebbe diventare qualcosa di più importante. Un’ipoacusia trascurata potrebbe portare ad accelerare la demenza senile. Oggi sono lieto e orgoglioso quindi di offrire con tutto il mio staff nuove opportunità di una salute senza attese". Il servizio – che sarà attivo nel giro di qualche giorno - consente di accedere in tempo reale ad un’ampia rete di screening come Ecg, Holter pressorio e cardiaco, parametri vitali, spirometria, densitometria ossea, solo per citarne alcuni. In televisita ci si potrà collegare con medici specializzati come cardiologo, dermatologo, otorino e audiologo, ecografista, pediatra e ricevere consulenze di medicina generale per i non residenti che non hanno il medico di base. "Non stiamo parlando semplicemente di una farmacia, ma di una vera eccellenza per il tessuto commerciale e imprenditoriale della nostra città – aggiunge il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi, presente all’inaugurazione del servizio insieme all’assessore comunale Paolo Pesciatini, a Giovanna Incarnato, Ceo di Otofarma, e al presidente del Pisanova Andrea Benedetti - Stiamo parlando di una realtà che unisce innovazione e passione, contribuendo a colmare quelle crepe che si stanno purtroppo creando anche nel servizio sanitario della nostra regione. Oggi abbiamo alzato l’asticella con un servizio alla città e alla comunità".

Francesca Bianchi