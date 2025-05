Fermati con 2400 euro e gioielli rubati: tre arresti a Pisa per ricettazione

Pisa, 26 maggio 2025 - Sono stati sorpresi a bordo di un’auto con targa francese mentre trasportavano denaro contante e un’ingente quantità di oggetti di valore. È quanto accaduto nel pomeriggio del 20 maggio, intorno alle 15:30, in via Fiorentina, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno fermato tre uomini per ricettazione. I soggetti, tutti cittadini stranieri, pluripregiudicati e senza fissa dimora, erano già noti alle forze dell’ordine. A insospettire i militari è stato l’atteggiamento dei tre, fermati per un controllo mentre viaggiavano su un veicolo con targa francese. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 2400 euro in contanti e numerosi beni di lusso: orologi, gioielli, penne, profumi e occhiali di marca, per un valore complessivo ancora in corso di quantificazione. Le verifiche immediate hanno permesso di collegare parte del materiale recuperato a un furto in abitazione commesso proprio nella stessa giornata nel territorio di competenza della Compagnia dei carabinieri di Empoli, in provincia di Firenze. Durante le operazioni di identificazione, uno dei tre fermati ha tentato di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e colpendo alcuni militari. È stato subito immobilizzato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Pisa, i tre uomini sono stati accompagnati nel carcere “Don Bosco” di Pisa, dove si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi.