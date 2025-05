"Innalzare la fascia della questura. Da destra flop a colpi di slogan"

L’innalzamento di fascia della Questura di Pisa è il tema del question time presentato dalla consigliera Emilia Lacroce (La Città delle Persone) che chiede conto a sindaco e giunta delle azioni intraprese nei confronti del Governo per ottenere questo adeguamento, ormai improcrastinabile. "Da tempo – dichiara Lacroce – denunciamo la grave carenza di organico tra le forze dell’ordine sul territorio cittadino. Il numero di denunce nel biennio 2022-2023 è triplicato rispetto alla media del quadriennio precedente, con l’80% dei reati concentrati nelle zone centrali della città". Il question time fa riferimento anche a recenti episodi di cronaca, tra cui il caso virale sui social della turista che ha denunciato il furto delle valigie rinvenute in via Battelli, il sopralluogo in via Cattaneo del 14 maggio e le criticità emerse in termini di sicurezza. "Non si può più ignorare – prosegue Lacroce – quanto segnalato anche dai sindacati della Polizia di Stato, i quali richiamano la necessità urgente di elevare la Questura di Pisa a una fascia superiore, specialmente in vista della Serie A. Il sindaco - ha risposto che ha avviato le interlocuzioni. Meglio tardi che mai, essendo in carica da 7 anni. Ha aggiunto che verranno installate delle videocamere in zona di Piazza dei Miracoli. Misure sia tardive e insufficienti, ma ne monitoreremo attentamente applicazione ed evoluzione". Sugli ultimi episodi di violenza interviene anche Luigi Sofia (Sinistra Unita). "Via Cattaneo - scrive - è simbolo di una città abbandonata, dove le promesse di rigenerazione si sono trasformate in slogan elettorali e le risposte della destra si riducono a telecamere spente e slogan sulla sicurezza. Lo diciamo da tempo: il tema non sono le forze dell’ordine, ma la presenza pubblica di servizi sociali, i progetti culturali e di visione strategica. Ripensare completamente il commercio in una zona ormai diventata un deserto".