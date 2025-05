Farmacie comunali exploit. Utile da 500mila euro: "Frutto del lavoro svolto nell’interesse pubblico"

di Gabriele MasieroPISAMigliore risultato di sempre per Farmacie comunali spa che nei giorni scorsi ha approvato il conto economico e lo stato patrimoniale della società al 31 dicembre scorso nel corso dell’assemblea dei soci. L’utile della società guidata dall’amministratore unico Andrea Porcaro D’Ambrosio, registrato prima delle imposte è di mezzo milione di euro e supera anche il precedente primato segnato l’anno scorso. "I risultati dell’azienda - ha spiegato Porcaro D’Ambrosio - sono il frutto concreto di un lavoro impostato oramai sei anni fa e portato avanti con ferma volontà e dedizione grazie all’adesione di tutto il personale (amministrativi, farmacisti, pratici e segretari) che ogni giorno si impegna per rendere forte Farmacie Comunali Pisa e sostenere la cittadinanza pisana con le proprie eccellenti prestazioni professionali e gli straordinari servizi farmaceutici"La stella polare delle scelte, ormai radicate nel tempo, fatte da Farmacie, ha assicurato l’amministratore unico, è l’interesse pubblico: "Da sempre - ha osservato - abbiamo attuato scelte coerenti con la nostra natura di soggetto imprenditoriale pubblico, nella nostra mission aziendale e nella nostra responsabilità sociale d’impresa, avendo chiaro come l’obiettivo di offrire sostegno e assistenza sanitaria e sociale alle persone non possa che passare attraverso la creazione di valore sia per il socio che soprattutto in senso ampio per tutti i portatori d’interesse nonché evidentemente alla sostenibilità economico finanziaria quale presupposto di continuità e proiezione di crescita per il futuro". Insomma, à il ragionamento di fondo di Porcaro D’Ambrosi, la solidità economica dell’impresa è tanto importante quanto l’efficacia dei servizi erogati. E sono state proprio le scelte fatte in questi anni, ha sottolineato, "a strutturare Farmacie Comunali Pisa spa con patrimonializzazione e acquisizione di asset immobiliari finalizzati all’esercizio delle attività proprie: una direzione di lavoro che oggi ci consente di essere un attore ancora più forte nel panorama di riferimento". "Le farmacie - ha aggiunto - sono un patrimonio essenziale per la gestione sanitaria e socio assistenziale di prossimità e la nostra società è un patrimonio dei cittadini pisani. Infine, Porcaro D’Ambrosio ha annunciato che i prossimi 12 e 13 settembre Pisa ospiterà come di consueto la terza riunione de L’Officina di Galeno, il contenitore culturale multidisciplinare ideato da Assofarm, l’associazione nazionale delle farmacie pubbliche italiane, di cui l’amministratore unico pisano è vicepresidente, e che per l’edizione di quest’anno è intitolata ‘Farmacisti Prescrittori: nuove sfide professionali nelle assistenze integrate territoriale e ospedaliera. Aspetti professionali, normativi, sanitari e sociali’: "L’evento ha l’obiettivo di affrontare il tema del cambiamento del ruolo della professione di farmacista e della farmacia, promuovendo interventi di riforma legislativa presso il ministero della Salute".