La carica di TecnOrienta. Oltre 350 studenti pisani incontrano aziende hi-tech. A lezione di opportunità

PISA

Oltre 350 studenti e 51 aziende del territorio hanno riempito gli Arsenali per TecnOrienta, l’iniziativa di orientamento promossa dai tre Istituti Tecnici di Pisa (Pacinotti,Da Vinci-Fascetti e Santoni). Un momento per attività diversificate, simulazioni di colloqui, raccolta di curriculum, e confronto diretto per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. "Questa è una giornata - spiega Fabio Vasarelli, professore del Santoni tra gli organizzatori della giornata - che ha enormi risvolti positivi: chi lavora può trovare opportunità diverse e migliorare la posizione, chi studia trova un impiego nel suo campo e le aziende del territorio hanno modo di conoscere dei possibili dipendenti e farli restare a Pisa". "Tecnorienta è un concreto esempio di alleanza educativa e sociale tra scuola, istituzioni e mondo del lavoro - le parole dell’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa -. Per noi è importante che questo evento ospiti anche lo spazio Giovani Plus: un progetto strutturato, con risorse dedicate, che accompagnerà i giovani per almeno tre anni e che vogliamo si connetta in modo stabile con il mondo della scuola e delle imprese".

Oltre alle parole dell’assessore, le note positive arrivano anche dai partecipanti all’evento. "È stata un’esperienza utilissima per entrare nel mondo del lavoro - affermano gli studenti del Pacinotti Ginevra Campailla, Marco Marini, Alessio Ricci - soprattutto per capire come interagire con le aziende in vista di colloqui di lavoro ed è fondamentale iniziare a pensarci ancora prima di diplomarci". Anche gli studenti del Da Vinci-Fascetti Gianluigi Antonacci e Alessio Cognigni hanno apprezzato la mattinata. "Abbiamo fatto - dicono - i colloqui con delle aziende con le quali abbiamo fatto alternanza scuola lavoro, è stato piacevole rivederle. Inoltre è stato molto utile farci dei colloqui con cui ci siamo esercitati su cosa dire e soprattutto cosa omettere in queste situazioni. Siamo stati piacevolmente sorpresi e abbiamo imparato tante cose. Manderemo sicuramente i curriculum alle aziende con cui abbiamo parlato oggi una volta diplomati". Tra le imprese partecipanti, c’era anche la pisana "Azienda+" che si occupa di servizi alle imprese, per la quale facevano da reclutatori dei ragazzi recentemente diplomati al Pacinotti. "Abbiamo parlato con tantissime persone oggi - spiega Giulio Mazzanti di Azienda+ - perché la nostra impresa dà ai giovani la possibilità di capire cosa gli piace e li aiutia a fare esperienza. I ragazzi oggi hanno una grande voglia di raggiungere l’indipendenza".

Tra gli stand era presente anche quello di ABzero, spin-off della Scuola Sant’Anna specializzato in droni medici. "TecnOrienta - dice Giuseppe Tortora - è un passo avanti per costruire un ecosistema in cui la formazione è parte integrante dell’innovazione, un’occasione per trasmettere la nostra visione, ma anche per ascoltare le idee e le ambizioni di chi si affaccia al mondo della tecnologia. Perché è da questi incontri che nascono le collaborazioni di domani con cui si costruisce il futuro della sanità".

Mar.Fer.