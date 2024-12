Incidente con la moto da cross nei boschi: soccorsi complessi

Firenze, 15 dicembre 2024 – Un gruppo di amici nella mattina di domenica 15 dicembre è partito con l’entusiasmo di passare alcune ore con la loro moto da cross percorrendo i sentieri nel bosco sopra il Ferrone, nel comune di Greve, ma l’entusiasmo si è interrotto quando uno del gruppo è caduto rovinosamente in una zona impervia.

Subito soccorso dagli amici, l’uomo era in confusione, non si ricordava nulla di quanto successo, così sono stati allertati i soccorsi. Via di Poneta è una strada sterrata che fino a qualche anno fa congiungeva Poneta con Chiocco, ma oggi dopo il piccolo cimitero è diventa una strada impraticabile senza un fuoristrada. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Misericordia di San Casciano con infermiere e soccorritori insieme a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano.

A un certo punto sia l’ambulanza sia il mezzo dei vigili del fuoco si son dovuti fermare a circa due chilometri da dove era rimasto ferito il crossista. Sul posto un cacciatore che conoscendo bene la zona impervia si è prestato a portare il più vicino possibile sia l’infermiere sia i vigili del fuoco a bordo di due jeep.

Via radio è stato comunicato la difficoltà di risalire il tratto percorso in precedenza per portare il ferito fino all’ambulanza, così è stato deciso di percorrere un altro sentiero per arrivare all’altra estremità, esattamente in via Palaia, nella frazione di Chiocco, dove nel frattempo si era trasferita l’ambulanza e il mezzo pesante dei vigili del fuoco. L’uomo è stato così portato all’Ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri in codice giallo.