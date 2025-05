Infastidito dal fumo della sigaretta. E prende a pugni due persone

Lucca, 19 maggio 2025 – Infastidito dal fumo della sigaretta, ha preso a pugni due persone e per questo è stato denunciato. Accade a Lucca, dove a finire nei guai è stato un cittadino ghanese di 26 anni. L’accusa è di lesioni personali.

In base a quanto appreso, la polizia è intervenuta intorno alle 8 di stamani, 19 maggio, in piazza San Michele. Il 26enne, regolare sul territorio nazionale, ha aggredito due cittadini italiani di 56 e 60 anni. Sembra che la lite sia scaturita dal fatto che l'aggressore non sopportasse il fumo di sigaretta del 56enne. il 60enne, un ex poliziotto in pensione, è giunto in suo soccorso del 56enne, rimediando anche lui un pugno.

I due malcapitati hanno riportato 10 e 15 giorni di prognosi per le contusioni e l'aggressore è stato denunciato a piede libero per lesioni personali.