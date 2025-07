Lucchese, c’è la nuova società: a vincere è la proposta di una holding

Lucca, 14 luglio 2025 – Finalmente habemus società. La Commissione istituita dal Comune per esaminare le quattro proposte arrivate, ha deciso di affidare la nuova Lucchese alla Make Holding srl di Monterotondo, comune della città metropolitana di Roma.

Adesso si dovrà procedere all’iscrizione della squadra al campionato di Eccellenza in sovrannumero. A questo punto il sindaco invierà la lettera di accreditamento alla Figc, come previsto dalle disposizioni federali, per consentire alla nuova società di iscriversi in sovrannumero al campionato di Eccellenza 2025/2026.

La società Make Holding srl, con sede a Monterotondo (Lazio) e attiva nel settore edilizio, ha presentato un progetto ritenuto idoneo sotto il profilo sportivo, organizzativo ed economico, rispondendo ai criteri fissati dal Comune.

L'amministrazione ringrazia sentitamente la commissione, composta da Fabio Barsanti, vicesindaco e assessore allo sport, Lucio Nobile, presidente del Panathlon e già bandiera rossonera, Lorenzo Casini, rettore della Scuola IMT Alti Studi di Lucca ed ex presidente della Lega Serie A, Jonathan Pezzini, avvocato esperto di diritto sportivo, Moreno Pagnini, commercialista e revisore legale, Celestino Marchini, già assessore comunale e Moreno Micheloni, storico SLO e rappresentante di Lucca United, per aver lavorato con professionalità, celerità e a titolo completamente gratuito, collaborando con gli uffici competenti e mettendo le proprie competenze al servizio della città e del futuro dello sport territoriale.

La Make Holding Srl nasce nel 2016 su iniziativa di Matteo Brunori, imprenditore di seconda generazione con un’esperienza consolidata nel settore edilizio. Con un forte background familiare e una visione innovativa, Brunori guida l’azienda come Amministratore Unico, ponendo le basi per un approccio altamente specializzato nella progettazione e direzione di lavori nel settore edile. L’imponente crescita, rende Make Holding la realtà di riferimento per la riqualificazione energetica e strutturale del patrimonio edilizio italiano. La sede principale è in via Ticino a Monterotondo.

Nel 2023 ha dichiarato un fatturato di oltre 10milioni di euro. La guida della nuova squadra dovrebbe esse affidata a Sergio Pirozzi, sessantenne di San Benedetto del Tronto, ex sindaco di Amatrice, che ha un discreto curriculum come allenatore. Ha vinto quattro campionati di Eccellenza alla guida della Sorianese, della Viterbese, del Trastevere e dell’Atletico Ascoli.

Ha allenato in serie D e in C2 il Rieti, quindi la Viterbese in C2, è stato vice in serie B ad Ascoli, ancora in serie D a Messina, Aprilia e Civitavecchia, ma vanta anche una esperienza in C nell’Alessandria nella stagione 2023-2024, oltre ad aver guidato la Primavera della Lazio.