Fallimento Lucchese, il Comune al lavoro. Obiettivo: iscrivere la squadra all’Eccellenza

Lucca, 16 giugno 2025 – E’ arrivata la tanta attesa conferenza stampa del sindaco Mario Pardini e dell’assessore allo Sport Fabio Barsanti, in merito alla vicenda Lucchese, soprattutto alla luce dell’accordo saltato per rilevare il titolo sportivo del Ghiviborgo e ripartire così dalla serie D.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di garantire la presenza della squadra rossonera nella prossima stagione calcistica e per questo verrà indetto un bando pubblico finalizzato a consentire la partecipazione, in sovrannumero, al campionato di Eccellenza. Il bando richiederà ai soggetti interessati la presentazione di un piano dettagliato di crescita sportiva e sostenibile nel tempo. Saranno inoltre valutati eventuali progetti di investimento sulle strutture e sugli impianti sportivi cittadini. Altri fattori rilevanti saranno individuati nella apertura della nuova compagine societaria a forme di partecipazione (azionariato popolare) o consorziali.

Per garantire la massima trasparenza e competenza nella selezione, l’amministrazione nominerà una commissione composta da esperti di diritto sportivo, di tecnici, di commercialisti, di rappresentanti del mondo sportivo cittadino e della stessa amministrazione. La commissione avrà il compito di esaminare tutte le proposte pervenute e individuare la soluzione più solida e credibile. Gli uffici comunali competenti sono già al lavoro per predisporre il bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni. L’obiettivo è permettere alla futura nuova compagine societaria di affrontare per tempo l’iscrizione al campionato e l’organizzazione della stagione, restituendo così dignità e prospettiva al calcio a Lucca. Insomma la strada per la Lucchese è ancora in salita, dopo il fallimento proclamato dal Tribunale di Lucca.

Adesso ci sarà da capire chi parteciperà al bando e con quale progetto. In lizza ci sono Canzonieri, appoggiato anche dall’ex socio rossonero Bruno Russo, che in quanto a ripartenze ne sa qualcosa, Fabrizio Capaccioli della Asacert Assesment and Certification Spa e il consorzio di imprese che racchiude quattordici marchi aziendali e che attualmente è al vertice del Pistoia Basket City. Di carne al fuoco, come si dice in questi casi ce n’è davvero tanta. Adesso però la palla passa in mano all’Amministrazione Comunale, che dovrà affidare la nuova Lucchese in mani serie e sicure, perché per una città come Lucca quattro fallimenti in diciassette anni è un record che non merita.

