Vince Anton Wood: "Notti di Talento" capitale della musica. Tutta Italia in scena

di Gabriele MasieroMAQuel "palo" è ora sinonimo di riscatto. Di resilienza e, alla fine, diventa una canzone che, come una sliding door, spalanca opportunità: quell’amore non corrisposto oggi è melodia e parole con le quali Anton Wood, all’anagrafe Antonio Bosco, cantautore di Grottaglie (Taranto), ha vinto "Notti di Talento", il contest musicale di cui La Nazione è media partner, portandosi a casa la coppa messa in palio da Armando Varini e infilandosi al collo il pass per la finalissima di un altro contest nazionale, "Turn on your talent", che si svolgerà il 9 gennaio all’Arcibelllezza di Milano, offerta dall’impresa creativa Talent Road, davanti a un pubblico di addetti ai lavori e professionisti.

Il cantautore pugliese, con la sua "Castelli cadenti" ha bissato così il successo di tappa del 25 luglio a Tirrenia e incantato le centinaia di spettatori presenti e la giuria di qualità con i super giudici Enzo Campagnoli, direttore d’orchestra e musicista collaboratore di tanti big della musica e con 19 partecipazioni al Festival di Sanremo, Luca Pitteri, già insegnante di canto ad Amici e collaboratore musicale di Mediaset, Andrea Caciolli, musicista e autore teatrale (il suo "Dove sono i cantautori" con Corrado Tedeschi sarà il 20 febbraio al teatro Guglielmi di Massa), la talent scout Gianna Martorella e tutti gli altri: Alessandra Riccetti, speaker di Radio Toscana (che ha seguito passo dopo passo il talent di cui La Nazione è media partner), la cantante Debrah, la coreografa Ilaria Moretti, l’autore radiofonico Luca Demar e la social media manager di Jemenfous studio, Denise Denegri. Scelta davvero complicata quella dei super giudici con i 18 finalisti racchiusi in un fazzoletto di punti. "Notti di Talento e La Nazione - ha detto l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini - hanno fatto un bellissimo lavoro consegnandoci negli anni uno spettacolo che rappresenta una vetrina fondamentale per questi giovani artisti che cercano il loro posto nella musica. Il Comune e Pisamo hanno scelto di sostenere questo progetto che ci dimostra quanto la forza di penetrazione di un quotidiano sia così efficace per sostenere il talento e aiutare la crescita delle comunità".

Nella danza si è imposta Giulia Mattolini (che ha vinto la borsa di studio per stage formativi tecnici alla prestigiosa accademia Formazione Danzarte di Genova). Mentre il maestro Campagnoli ha promosso sul campo altre tre voci promettenti, invitandole a Roma a una sua futura Masterclass nazionale: si tratta del livornese Alessio Palagi, della cascinese Beatrice Cosentini e della romana Chiara Orlando. Hanno strappato appalusi anche il rap concettuale di Melissa Frosini, l’energia pop di Flos, la sofisticata Agnese Castellano e la grinta del giovanissimo Edoardo Cerri, audace con la sua rivisitazione di De Andrè. Ma tutti i concorrenti sono stati i nveri protagonisti di questa finale insieme agli altri partecipanti alle eliminatorie intrattenendo al meglio il puibblico di villeggianti e turisti sul nostro litorale: le ballerine Rachele Durante e Marta Iacomino, il comico Peter D’Ascenzo, i cantanti Methos, Laura Pellegrini, Sara Minuti, Alessia Zanni, Spanter e Giulio Omodarme.

Infine, hanno impreziosito la serata le esibizioni di Rachele Lattanzi, vincitrice della scorsa edizione, che ha presentato il suo inedito "Colpa tua", accompagnato dal videoclip d’esordio curato dal videomaker Roberto Gabriele d’intesa con la produzione musicale di Tnp records, e di Martina Niccolai, scintillante ospite dello show, che ha fatto la ballare tutta la piazza, grazie alla sua voce e alla sua grinta: la cantante pisana è stata recentemente finalista del talent su Nove "Like a star", condotto da Amadeus. Impeccabili i conduttori Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli, padroni di casa e ambasciatori puntuali di un format in costante crescita grazie alla sapiente direzione artistica di Stefano Bini e del direttore di produzione Michele Ammannati. Ad aprire la serata l’aperitivo dance al calasole con ilk dj set di Nicky the Voice e Chiara Chelucci, un antipasto di musica che ha acceso piazza Viviani fin dalle 20, prima di entrare nel vivo della finale di "Notti di Talento", che per due ore ha ha fatto scoprire al pubblico e ai giudici 18 talentuosi arrivati da tutta Italia, molti dei quali presentando pezzi inediti, scritti e composti da loro stessi.