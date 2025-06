Edoardo incanta la prima delle "Notti di Talento"

Chitarra e voce, camicia bianca e jeans. E una canzone che è un’icona della musica italiana e che è stata scritta quando forse non era nato neppure suo padre. Edoardo Cerri, 16 anni da San Miniato, è il primo vincitore di tappa di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner e che quest’anno sarà seguito passo dopo passo anche da Radio Toscana, al debutto sabato sera per l’edizione 2025. Ha incantato la giuria e le centinaia di spettatori dell’arena spettacoli di Eliopoli a Calambrone e che hanno seguito lo show, condotto da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli, dai locali affacciati davanti al palco con un’interpretazione perfetta de "Il pescatore" di Fabrizio De André. Il giovanissimo cantante samminiatese, che sta ultimando proprio in queste settimane il suo primo inedito, ha superato l’emozione, palpabile, della gara dopo le primissime note e con la sua chitarra e il graffio della sua voce ha ripetutamente strappato gli applausi del pubblico conquistando la targa offerta dall’associazione Arno di Armando Marini che quest’anno sarò assegnata a ciascun vincitore di tappa, fino al premio speciale che sveleremo la sera della finalissima di Marina di Pisa, in piazza Viviani, il prossimo 13 agosto. Cerri ha vinto con merito in una tappa caratterizzata da talenti veri, con il verdetto della giuria composta dalla talent scout Gianna Martorella, dalla cantante Veronica Mancini, dalla coreografa Ilaria Moretti e dalla stylist Denise Denegri, che ha visto più della metà dei concorrenti racchiusi in un fazzoletto di voti. Novità 2025 la stand up comedy, protagonisti i comici Giorgio Como, siciliano trapiantato a Milano, e Peter D’Ascenzo, arrivato da Livorno. Applausi per tutti gli altri protagonisti dello show (direzione artistica di Stefano Bini, di produzione di Michele Ammannati): i cantanti Giorgia Torino, Agnese Castellano, Sara Fattori e Matteo Franchetti e le ballerine Bianca Anastasia, Giulia Mattolini, Rachele Durante e Giada Colombini. Notti di Talento torna il 12 luglio, ancora a Eliopoli.

Gab. Mas.