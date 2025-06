San Gimignano show. E’ in arrivo Ermal Metal

Dal saggio della scuola di danza in piazza duomo delle ‘bambine’ delle torri, popolare scuola creata da Margherita Guicciardini domani dalle 18,30 alle 1,30 sul palco del duomo si apre il sipario alla serata di musica, arte e condivisione con il SangiMix e, molto altro fra cultura e valorizzare il territorio.

Evento dell’Estate organizzato, promosso e messo in scena dalla internazionale Infospettacoli del produttore e direttore artistico delle torri Daniele Paoli con tutto il gruppo di lavoro di portare in piazza, per la prima volta, rari pezzi di ‘Vernice Fresca’ dell’amico Giorgio Panariello che non a caso è stato iscritto a cittadino onorario delle torri.

Domani dunque dalle 18,30 fino a notte inoltrata sul palco della piazza della Infospettacoli saliranno due star della musica italiana nella cornice ai piedi delle torri. Ermal Meta che presenterà il suo nuovo libro ‘Le camelie invernali’ che ci accompagnerà con la sua voce potente e quella di Giusy Ferreri, regina del pop italiano, in un set pianoforte e voce dei suoi grandi successi.

Ad arricchire la serata lo spettacolo poliedrico con acrobati scenografici, il tenore Luca Minnelli, finalista di The Voice Senior, la cantante Sara Bradaschia e altri artisti rapper e band locali. E naturalmente il gran finale con lo ShowManDj Luciano Gaggia, instancabile globetrotter del vinile che trasforma ogni serata in viaggio musicale indimenticabile. Ingresso libero.

Senza dimenticare il supporto e la collaborazione per rendere l’atmosfera più viva la presenza nelle piazze i punti food & beverage di "Poggio a Issi" ai drink firmati "@il_gingegnere". Tutto al suo posto.

Romano Francardelli