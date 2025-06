Mps, scalata Mediobanca. L’ok della Bce ora è ufficiale

La Banca Centrale Europea ha rilasciato l’autorizzazione per l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. Dopo alcune anticipazioni su media finanziari nella giornata di martedì, è arrivato ieri mattina il comunicato di Banca Monte dei Paschi che ufficializza l’autorizzazione da parte della Bce all’offerta pubblica di scambio (ops) totalitaria volontaria promossa da Banca Mps sulle azioni ordinarie di Mediobanca.

L’approvazione segue le autorizzazioni già ricevute da parte della Bce e comunicate l’8 aprile 2025 in merito alle modifiche statutarie connesse al suddetto aumento di capitale, e alla computabilità delle nuove azioni da emettersi in tale contesto tra i fondi propri di BMps quale capitale primario di classe 1. Nel comunicato si legge inoltre che Bce "ha rilasciato contestualmente anche l’autorizzazione ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di Gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette".

Come da autorizzazione, Banca Mps è tenuta, entro sei mesi dalla data di acquisizione del controllo di Mediobanca, a presentare a Bce un piano di integrazione che include le seguenti informazioni: gli impatti sul capitale, sulle strategie di funding e sulla digitalizzazione/sicurezza informatica; l’organizzazione del sistema ICT; l’assetto di corporate governance del nuovo gruppo. Il Piano dovrà prevedere una tempistica di tutte le attività di integrazione.

A seguito della delibera dell’assemblea straordinaria dello scorso 17 aprile, il Consiglio di Amministrazione Mps si riunirà oggi per l’esercizio della delega di aumento di capitale per l’Offerta annunciata su Mediobanca. L’offerta pubblica di scambio volontaria sarà promossa da Banca Mps sulla totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario società per azioni. Nella nota dell’istituto senese si precisa che il "comunicato non costituisce un’offerta di acquisto o di vendita delle azioni di Mediobanca".

L’Offerta sarà promossa in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Mediobanca. "Il documento di offerta richiesto sarà trasmesso alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa", la Consob.

p.t.