Una Fondazione per costituire la Comunità energetica rinnovabile

La giunta comunale ha approvato lo schema di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla Fondazione di partecipazione che costituirà la Comunità energetica rinnovabile. Sono stati adottati e messi in consultazione anche gli schemi di atto costitutivo e Statuto che poi saranno approvati dal Consiglio Comunale.

"Con questo atto - spiega l’assessore all’ambiente Barbara Magi – proseguiamo nell’iter con il quale si persegue la manifestata volontà di istituire una Comunità energetica rinnovabile avente come soggetto promotore la stessa amministrazione comunale, al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, incentivando la produzione, lo scambio e l’autoconsumo di energie prodotte da fonti rinnovabili. Abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per verificare la possibile realizzazione di impianti di produzione da energie rinnovabili su beni di proprietà dell’ente, dalla quale è emerso che il Comune ha l’opportunità di realizzare impianti per la produzione di energia rinnovabile. Resta fondamentale il coinvolgimento territoriale di tutti i soggetti portatori di interessi".

La Fondazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera: per raggiungere i suoi obbiettivi, promuove l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri. In particolare si propone di organizzare la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione; gestire i rapporti con il Gse; monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione; accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell’energia; produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia elettrica rinnovabile; accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica.