Malore al campo sportivo, muore dirigente

Livorno, 29 aprile 2025 – Tragedia al campo sportivo di Shangai a Livorno. Un 71enne, dirigente sportivo, residente a Seravezza, è morto per un malore nel pomeriggio di oggi prima di un incontro di calcio femminile giovanile tra Livorno e Livorno Academy.

Secondo le prime notizie l’uomo era negli spogliatoi del campo sportivo livornese di via Turati quando si è sentito male. I soccorsi sono scattati subito, anche con il defibrillatore; sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Livorno ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto anche la polizia.