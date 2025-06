Pietro Orlandi ospite a Villa Bertelli: "Voglio la verità su mia sorella". Un giallo italiano ancora irrisolto

A Villa Bertelli arriva un caso di cronaca giudiziaria di quelli che l’opinione pubblica non ha dimenticato e di quelli che lasciano nel dolore, pur a distanza di tanti anni, una famiglia che è alla ricerca della verità e di una risposta che non ancora arrivata. Alle 21 di oggi nel Giardino dei lecci si parla di un grande giallo italiano, un giallo che non ha scritto la parola fine, un caso non ancora risolto: la scomparsa di Emanuela Orlandi. "Voglio tutta la verità su mia sorella", il titolo dell’incontro spiega l’obiettivo dell’evento.

Sotto le stelle del Giardino dei Lecci, che ospita la stagione dei talk show, è ospite Pietro Orlandi, fratello di Emanuela scomparsa nel nulla il 22 giugno del 1983 e mai ritrovata. La famiglia Orlandi non si è mai arresa a quella scomparsa, non si è mai arresa ai silenzi e ha proseguito in questi anni alla ricerca della verità. Pietro Orlandi risponderà alla domande del giornalista Enrico Salvadori, e non è escluso che proprio sul palco di Villa Bertelli possa fare o rivelare particolari inediti di questo giallo. Pietro Orlandi da sempre è impegnato nella lotta per la ricerca della verità e in questi lunghissimi anni si è trovato a fronteggiare omissioni, omertà, depistaggi. Ma lui ha proseguito nel suo percorso con grande determinazione e dignità nella speranza che la verità venga finalmente a galla. La sparizione della giovane cittadina vaticana, allora quindicenne e che oggi avrebbe 57 anni, resta avvolta nel mistero. In questi giorni il presidente della commisione parlamentare di inchiesta sul caso Orlandi, Andrea De Priamo, ha fatto il punto sulla situazione dichiarando che "la commissione arriverà a una verita storica".

"Sono molto soddisfatto dei lavori della commissione – è il commento di Pietro Orlandi – e il fatto che stia vagliando tutte le ipotesi mi rincuora. Sono molto contento che la pista familiare, quella che ha coinvolto mio zio, sia ritenuta priva di fondatezza. Speriamo che si arrivi alla verità prima possibile. Penso che Emanuela sia stata vittima di un grosso ricatto ed ecco perché la verità non è ancora saltata fuori", conclude Orlandi, che si appella al nuovo Papa perché intervenga su questa storia e interrompa i silenzi che hanno contraddistinto la scomparsa di Emanuela, per troppi anni.

Maria Nudi