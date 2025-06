Il borgo isolato alla Certosa, petizione di 200 firme. I residenti: "Dateci un collegamento con il Galluzzo"

Una petizione popolare, firmata da oltre 200 persone in appena tre giorni, scuote le colline fiorentine nei pressi della Certosa. A promuoverla è un gruppo di residenti – un centinaio di famiglie – che vivono in uno dei borghi più antichi e suggestivi del territorio, a poche centinaia di metri dalla Certosa. Il documento è stato indirizzato alla sindaca, al Consiglio comunale e al Quartiere 3 e chiede, con forza, la realizzazione urgente di un percorso pedonale sicuro e accessibile che colleghi il borgo con il Galluzzo e Bottai.

Oggi, denunciano i firmatari, "il collegamento è insufficiente, frammentato o del tutto assente. L’unica possibilità per muoversi tra casa, scuole, negozi resta spesso l’automobile, anche per spostamenti brevissimi. E questo, in un’area a vocazione residenziale e turistica, rappresenta un paradosso oltre che un rischio quotidiano per pedoni, anziani e bambini". Il comitato dei residenti sottolinea che non si tratta solo di una richiesta di vivibilità, ma di un progetto più ampio che potrebbe diventare il primo passo concreto per la valorizzazione e la fruizione pubblica dell’area della Riottosa, per anni segnata da occupazioni abusive e inaccessibilità. "La creazione di un percorso pedonale continuo, protetto e illuminato – spiegano – garantirebbe anche una mobilità sostenibile, agevolando l’uso del trasporto pubblico locale (oggi poco servito nella zona), incentivando l’uso di mezzi alternativi all’auto privata e favorendo un accesso ordinato e sicuro anche per i turisti che visitano la Certosa".

La richiesta, dunque, non è solo quella di un marciapiede in più. È una visione strategica: creare una connessione dolce tra le aree collinari e il centro abitato, con punti di sosta, piccole strutture pubbliche come chioschi o panchine, pensiline per i bus e indicazioni turistiche. "Oggi – si legge nella petizione – siamo tagliati fuori. Servono più fermate Tpl, più sicurezza, più servizi".

Le richieste del comitato approderanno in Consiglio comunale lunedì: sarà il capogruppo di Italia Viva, Francesco Casini, a farsene portavoce. "Si tratta di richieste giuste e corrette, che evidenziano un bisogno reale: quello di una mobilità pedonale più sicura e accessibile in una zona che comprende un gran numero di abitazioni e che ha avuto anche recenti sviluppi dal punto di vista turistico".

Antonio Passanese