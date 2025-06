Scuola Ciampi, passi avanti per la riapertura

Nuovi passi avanti per i lavori alla scuola elementare Ciampi di San Mauro a Signa, sperando che settembre porti con sé anche la riapertura delle classi. Nei giorni scorsi il Comune ha approvato la determina che dà il via a varie opere accessorie. "Il nuovo atto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale - dà mandato alla ditta che sta eseguendo l’intervento di realizzare l’imbiancatura e la ripresa degli intonaci nelle pareti non oggetto dell’intervento di miglioramento sismico. Questi lavori erano previsti già nell’appalto principale". Nelle scorse settimane è stata rimossa intanto la copertura, completando la sostituzione delle capriate esistenti. "Al momento – ha precisato l’assessore Di Natale - è in fase di ultimazione la posa della copertura del tetto, ora restano alcuni lavori di completamento, con la posa del controsoffitto al primo piano, dell’impianto elettrico e l’imbiancatura dei locali scolastici". Già nelle scorse settimane, Di Natale aveva indicato l’obiettivo di riaprire a settembre salvo ritardi o contrattempi. I lavori alla scuola Ciampi valgono 1,5 milioni. Sono stati progettati grazie ai fondi del Pnrr, con una durata di 8 mesi. Per lasciare spazio al cantiere, dal settembre 2023, gli alunni dell’istituto sono stati trasferiti all’elementare Leonardo da Vinci.

Lisa Ciardi