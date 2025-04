Malore fatale nella grotta. Muore escursionista di 47 anni. Era a un corso per speleologi

Un uomo di 47 anni residente in Altotevere, padre di tre figli, è morto ieri a seguito di un malore mentre si trovava all’interno della grotta dei Cinque Laghi nel territorio del comune di Piobbico. Il quarantasettenne faceva parte di un gruppo di escursionisti in uscita col Cai di Città di Castello che aveva organizzato un corso introduttivo alla speleologia. Dalle prime sommarie informazioni, sembra che l’uomo abbia accusato un malore improvviso mentre si trovava all’interno della grotta e si sia poi accasciato al suolo, senza riprendere conoscenza. Si sarebbe trattato di un malore di natura cardiaca, ma saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire le cause del decesso. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri dal gruppo di escursionisti anche se le comunicazioni tra l’interno della grotta dei Cinque Laghi e l’esterno sono risultate particolarmente difficoltose. Un medico che faceva parte della comitiva ha provveduto a praticare le manovre di primo soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli che hanno lavorato per disostruire l’ingresso della grotta e consentire il passaggio della barella speleo; i medici del 118 e il gruppo speleologico di Ancona, ma purtroppo ogni tentativo di rianimare l’uomo è risultato vano. La salma è stata estratta dalla grotta e trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale di Fano. Cordoglio nel gruppo che si trovava con l’uomo per questa improvvisa tragedia che ha spezzato la vita del 47enne padre di famiglia, persona molto conosciuta in Valtiberina.