Tragedia nella sua proprietà: uomo muore cadendo da un albero mentre lo pota

Pistoia, 23 marzo 2025 – Tragedia a Pistoia, nella frazione di Sarripoli. Un uomo di 79 anni, Ivaldo Caporali, è morto cadendo da un albero nella sua proprietà. Sembra che la vittima stesse potando alcuni ulivi. Una domenica dunque passata nel verde, sistemando le piante, come altre volte aveva fatto.

Ma qualcosa è andato storto. L’uomo è caduto da alcuni metri e ha battuto violentemente la testa. Sono state altre persone che erano con lui nella proprietà a dare l’allarme, con l’intervento del personale del 118 e di un’ambulanza della Misericordia di Pistoia.

Le condizioni del 79enne sono apparse subito gravissime. Ogni manovra rianimatoria è stata inutile. La salma dell’uomo è stata poi trasferita. Cordoglio a Pistoia. Sconvolta dal dolore la famiglia della vittima.

Ivaldo Caporali era molto conosciuto negli ambienti sportivi. Grande appassionato di podismo, era spesso al via degli eventi domenicali locali che si svolgono a Pistoia e non solo. Un fulmine a ciel sereno per i suoi tanti amici.