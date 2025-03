Cade dall’albero interviene Pegaso. Grave un 65enne

Incidente via Piave. Un uomo di 65 anni è caduto da un’altezza di circa 3 metri sbattendo violentemente la testa a terra. L’uomo stava potando un ulivo quando ha perso l’equilibrio.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi: immediato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. I soccorritori intervenuti hanno deciso di allertare l’elisoccorso Pegaso che è atterrato a Montemurlo. L’uomo è stato trasportato a Careggi e sottoposto agli accertamenti del caso, non sarebbe in pericolo di vita. Il sospetto è che nella caduta sia sia procurato una frattura cranica. Il 65enne è rimasto sempre vigile e non ha mai perso conoscenza.

Restano ancora gravi le condizioni del giovane di 23 anni di Montemurlo investito da un’auto mentre si trovava in via Scarpettini a bordo della sua bicicletta. Il giovane è ricoverato al Santo Stefano.