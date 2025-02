Firenze, albero piomba su due auto parcheggiate. Diversi gli interventi per il maltempo

Firenze, 1 febbraio 2025 – Paura a Firenze in piazza Savonarola nella serata di venerdì 31 gennaio. Un grosso pino è infatti caduto su due auto parcheggiate danneggiandole in maniera grave. Accade durante la forte ondata di maltempo che ha interessato la Toscana proprio nella giornata di venerdì. Oltre 40 i millimetri di pioggia caduti in poche ore a Firenze città.

Previsioni meteo Firenze

In serata ci sono state forti precipitazioni, con i vigili del fuoco che hanno evaso almeno una ventina di interventi per rami pericolanti e infiltrazioni d’acqua nelle case e negli scantinati. Per quanto riguarda piazza Savonarola, sono stati gli abitanti a chiamare i vigili del fuoco, dopo la paura per la grossa pianta caduta.

Il comando di Firenze ha fatto intervenire anche un’autogru per la rimozione dell’albero, alto diversi metri. In tutto una ventina gli interventi tra le 20 di venerdì e le 8 di sabato nel capoluogo fiorentino. La forte ondata di maltempo, che ha interessato anche le province di Lucca e Pisa, oltre che la zona sud della provincia di Livorno, si è esaurita con la giornata di sabato. Da domenica almeno quattro giorni di tempo buono.