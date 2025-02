Ore di intenso maltempo in Toscana: fiumi ingrossati e pioggia incessante. Zone colpite

Firenze, 1 febbraio 2025 – Una notte di pioggia incessante, quella appena trascorsa, in particolare sulla Toscana occidentale, come annunciato dall’allerta meteo emessa ieri dalla protezione civile regionale.

Pioggia e temporali, allerta meteo in Toscana

A preoccupare sono stati i fiumi, visti anche i fenomeni dei giorni scorsi in particolare in provincia di Firenze. Una notte dunque a cavallo tra il 31 gennaio e il 1 febbraio caratterizzata acquazzoni e cielo scuro. E anche quella di oggi, sabato 1 febbraio sarà una giornata di allerta gialla, sia per temporali che per rischio idrogeologico.

Questa notte in particolare i temporali si sono abbattuti sulla costa livornese e pisana, hanno raggiunto po le province di Pisa, Pistoia, Prato e Firenze.

In particolare a Prato si sono ingrossati i corsi d’acqua. Il fiume Bisenzio ha superato il primo livello di guardia alla stazione di rilevamento di Gamberame (Vaiano) a un metro e ottanta, mentre alla stazione di Prato città è di poco sotto il metro che costituisce il primo livello di guardia.

L’Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano ha superato il secondo livello di guardia posto a 5 metri e questa mattina alle 7,30 era intorno ai 5 metri e 10. Entro i limiti il Calice ad Agliana ma vicino ai 3 metri della prima soglia di guardia. Decisamente sopra il primo livello lo Stella a Quarrata che è fra i 2,50 e i 3 metri che sono rispettivamente prima e seconda soglia.

Il governatore della Toscana Eugenio Giani alle 8 ha aggiornato la situazione dei fiumi che è la seguente: “Transito del colmo di piena del Cecina a Steccaia a 7,4 metri, previsto nelle prossime ore a Cecina. Transito del colmo di piena dell’Era a Capannoli a 7 metri sotto il secondo livello di guardia. Ombrone pistoiese al secondo livello di guardia a Poggio a Caiano a 5,2 metri. Bisenzio al primo livello a San Piero a Ponti in diminuzione. Fine a Castellina Marittima al primo livello. Sterza in diminuzione Nessuna criticità lungo l’asta dell’Arno.